¡¡¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¡¦·è¾¡¡¢Ä®ÅÄ£³¡Ý£±¿À¸Í¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤¬¿À¸Í¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡¤Á¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ë£Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£Ç£Ë¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë£Æ£×ÁêÇÏÍ¦µª¡Ê£²£¸¡Ë¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆ£Èø¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¿À¸Í¤ÎÈ¿·â¤ò£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£Ê£±¾º³Ê£²µ¨ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î±É´§¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÈ¿¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£¾Ð´é¤Ç¥³¡¼¥Á¿Ø¤È±ß¿Ø¤òÁÈ¤ß´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¡¢¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ£³Ç¯ÌÜ¡£¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¡¢º£Ç¯£±Ç¯¤â¤¬¤¶ì¤·¤à»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤ï¤ì¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÎÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¡¡Ìó£³£°Ç¯´Ö¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤òÎ¨¤¤¡¢Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡££²£³Ç¯¤«¤é¥×¥í¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ç£Ê£²Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¡¢£²Ç¯ÌÜ¤â£Ê£±½éÄ©Àï¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë£³°Ì¤ËÆ³¤¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¡ÈÉé¤±ÃÎ¤é¤º¡É¤Î»Ø´ø´±¤Ë»îÎý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££´·î£¶Æü¤Ë°ìÅÙ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢°Ê¹ß¤Î£·»î¹ç¤Ç£±¾¡£±Ê¬¤±£µÇÔ¤ÈµÞ¼ºÂ®¡£Æ±»þ´ü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£¶²ÉÝ¤¹¤é³Ð¤¨¤¿¡×¡£Éé¤±´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£³Ï¢ÇÔ¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£±£·Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿°¦¸¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¡¢¸ý¤âÆ°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ÄÄ«¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£²¶¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢£±£°Ê¬¸å¤¯¤é¤¤¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡×¡£ÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤óÄì¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¯¡¢£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¤ÏÄêÎã¼èºà¤Ë½é¤á¤Æ±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¾å¤ËÎ©¤ÄÃË¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¢¤Î»þ¤ÏÁêÅö°¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸å¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤Ö¤ì¤º¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤¿Æ®¾¡£¶ì¤·¤ó¤ÀÀè¤Î±É´§¤À¤Ã¤¿¡£