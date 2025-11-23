¡Ú2025Ç¯11·î23Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2025Ç¯11·î23Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ »Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÀÕÇ¤¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¤·¡£¤¿¤À¤½¤³¤Ç¾Ç¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¡£ÆÈÃÇ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤é¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ë¤¤¤ëÃç´Ö¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¿¼¤¯¤ÆÂç¤¤Ê°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¾ðÇ®Åª¤ÊÀª¤¤¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¾ð¡£¤³¤ì¤òÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬¶áÆ»¡£¤Þ¤º¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶â±¿ ¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÇã¤¤ÊªÂå¶â¤¬Ê§¤¤½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢º£Æü¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¤°ìÆü¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤Î²ñ¼Ò¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÙ¤«¤¤ÀáÌó¤¬¡¢°ìÇ¯¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤ÈÅÙ¶»¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌ¤ê¤½¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¹Í¤¨¤â¡¢º£Æü¤ÏÈ¯¸À¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤â²ÄÇ½¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ÆîÀ¾
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ Àª¤¤ÎÉ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ëº£Æü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¼þ¤ê¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤âÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¡¹É÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ç¤¤¿ÂÀ×¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¡£É¬¤º¤¢¤È¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ñ¤ò¡¢°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤¬¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¿Í¤Î¤¤¤ë¿Í¤âÎø¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡£
¶â±¿ ¿¦¾ì´Ä¶¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤ÊÎ®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÏ°Ì¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤Éô½ð¤Ø¤ÎÇÛÂ°¤Ç¼ýÆþ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£´¿·Þ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¡ý¡£¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë°ìÆü¡£¤¦¤Þ¤¯Ä¹½ê¤äÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤¬¡Ö¤³¤ÎÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÍê¤à¤Î¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤É¤ó¤É¤óÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 Åì
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢±¿µ¤¾å¾º¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¹¬¤»¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îø°¦±¿ ²þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¦¾ð¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø¿Í¤Î¤¤¤ë¿Í¤äÊÒ»×¤¤Ãæ¤Î¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Çµ÷Î¥¤¬¥°¥ó¤È½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿Îø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌ¤Îý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë¼«Ê¬Ëá¤¤ò¡£
¶â±¿ Âç¤¤Êºâ»º¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Î°ä»º¤äÅÚÃÏ¤ÎÁêÂ³¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤¬Éâ¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Â²È¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÀÇ¶âÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÏÆ»¤Ê»ÑÀª¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î·ù¤¬¤ë»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦³ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÁÝ½ü¤äÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤â±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ÏÆÃ¤ËÊÒÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï³«´ã¤¹¤ë´¶³Ð¡£¤½¤ÎÌÜ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢»×¤¦Â¸Ê¬³èÌö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤ËÊª»ö¤¬Æ°¤¡¢³Ú¡¹¤È½¼¼Â´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤Æ¡£
Îø°¦±¿ ¾¯¤·¶¯°ú¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯µ¤¤Ê°ìÆü¡£Áê¼ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤ª»¶Êâ¤È¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÁªÂò»è¤òÄó¼¨¡£ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¥Ç¡¼¥È¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤½¤Î¤ª¶â¤ÏÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³èÈñ¤äÇã¤¤ÊªÂå¶â¤Ë½¼¤Æ¤Æ¡£°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹±¿µ¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î×»þ¼ýÆþ¤À¤±¤Ç²ó¤»¤ë°ìÆü¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤òÉ®Æ¬¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤É¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉ¾È½¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÍÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 À¾
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ Áê¼ê¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢º®Íð¤·¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÁÇÄ¾¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐËü»öOK¡ªÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ÇÁê¼ê¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë°ìÆü¡£ËÜÅö¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Çµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¿´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¤Á¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¡£º£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÍß¤·¤¤¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï±ó¤¶¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¸áÁ°¤È¸á¸å¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£¸áÁ°¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¸á¸å¤ÏÃúÇ«¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¥¢¥Ã¥×¡£¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤Î¤¬¤µ¤é¤Ë³ô¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤¦¤Á¤Ë°¤¤²ê¤ÏÅ¦¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Çò¤¤Éþ¤òÃå¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÍ¦µ¤¤äÀµµÁ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤é¤«¤Ê¿Í¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤ªÀá²ð¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´Å¤¨¤ÆÂç¾æÉ×¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢Íê¤ß¤´¤È¤ò¤·¤ÆÌÌÅÝ¤ò²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î´í¸±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï´í¤Ê¤¤ÌÙ¤±ÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ªÌ¯¤Ê´«Í¶¤ÎÅÅÏÃ¤Ê¤É¤â¤¹¤°¤Ë¼×ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥Ô¥·¥Ã¤ÈÃÇ¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÎ¿Í¤âñÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Ï¤Ä¤¤°ì¸À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ç¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¡£¤Þ¤¿¤Ï¶À¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Þ¥á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À®²Ì¤â¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÀ¾
µÈÊý°Ì2 Åì
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¡Ö»ä¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¡×¤È¶¯¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Æü¤Ï¼þ°Ï¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢´Å¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¡£¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¢¤¨¤ÆÃ¯¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿ º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈ®Ñï¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á¢Ë¾¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤½¤¦¡£Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢³èÀ²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¥í¥Þ¥ó¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤ºÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾¯¤·¼«¿®¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À´°Á´¾¡Íø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç»×¤Ã¤¿¤è¤êÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤òÃÎ¤ëÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤½¤¦¡£¤¿¤Àº£Æü¤Ï¤½¤ÎËÉ¸æºö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÂÐ½è¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾õ¶·²þÁ±¤Ê¤É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¡£¤«¤Ê¤ê´è¾æ¤ÊÂ¸µ¤òºî¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÀ¾
µÈÊý°Ì2 Åì
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁá¤¤»þ´Ö¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¤ò·Ú¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¼ê¡£¤¹¤ë¤ÈµÞ¤Ë²òÊü´¶¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢±¿µ¤¤â¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤¬¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸ÀÍÕ¤âÃúÇ«¤ÇÅª³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤Ê¤¯°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ º£Æü¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â£¤êÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤ä¡¢³ä°ú·ô¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤ªÆÀ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤¨¤ë´ü´ÖÆâ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¾Ã²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤ÎÍ¾ÎÏ¤ÇÁê¼ê¤Ë¤ª¤Þ¤±ÄøÅÙ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¶â±¿¾å¾º¤Ë¡£
»Å»ö±¿ °ÜÆ°¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ëº£Æü¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢³°²ó¤ê¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Éû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ »Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÀÕÇ¤¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¤·¡£¤¿¤À¤½¤³¤Ç¾Ç¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¡£ÆÈÃÇ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤é¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ë¤¤¤ëÃç´Ö¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¿¼¤¯¤ÆÂç¤¤Ê°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¾ðÇ®Åª¤ÊÀª¤¤¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¾ð¡£¤³¤ì¤òÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬¶áÆ»¡£¤Þ¤º¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶â±¿ ¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÇã¤¤ÊªÂå¶â¤¬Ê§¤¤½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢º£Æü¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¤°ìÆü¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤Î²ñ¼Ò¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÙ¤«¤¤ÀáÌó¤¬¡¢°ìÇ¯¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤ÈÅÙ¶»¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌ¤ê¤½¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¹Í¤¨¤â¡¢º£Æü¤ÏÈ¯¸À¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤â²ÄÇ½¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 Åì
Àê¤¤Äó¶¡: cocoloni
