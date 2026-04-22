火星で活動する探査車キュリオシティー（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は21日、火星探査車キュリオシティーが採取した岩石から複数の有機分子を検出したと発表した。生命活動によってつくられたのか、隕石に付着して外部から来たのかは不明だが「古代の火星に生命が存在した可能性を改めて示す結果だ」としている。火星ではこれまでも有機分子が見つかっているが、今回初めて検出された種類があった