木村拓哉がテレビ番組で着用した、ワークマンのフリースが注目を集めている。

「木村さんは、11月20日に放送された『秋山ロケの地図』（テレビ東京系）の特番にゲスト出演し、千葉県の九十九里町にある乗馬クラブを訪問しました。そこで、防寒対策として、施設にあったフリースジャケットを借りたのですが、これが注目を集め、商品がワークマンのアイテムだとわかると、完売する店が続出しているのです。一部ネット上では、高額転売も見られるほどでした」（スポーツ紙記者）

まさかの現象に、Xでは驚きの声が相次いでいる。

《キムタクのファッションにおける影響力は、30年間続いてるのは本当に凄い》

などと、木村の影響力の高さに改めて驚嘆する声のほか、

《キムタクが着てた事でワークマンのフリースが売れまくってるらしいけど「キムタクが着てた」からカッコよく見えただけだからね》

《キムタクが着てたワークマンのフリースの黒を着ていますが、ただのおじさんです》

などと、やはり“キムタクだからこそ似合っていて、カッコいい”というツッコミが並んでいる。

「今回、話題となった商品は、2019年に発売された『ダイヤフリース裏アルミジャケット』です。通常、1900円で販売されているリーズナブルなアイテムで、現在はセール品として、一部の店舗などでは980円となっています。木村さんが着用していたカラーはネイビー。フロントのジッパーと、胸ポケットの縁取りがオレンジ色になっています。デザインとしては、いたってノーマルですが、木村さんが着たことで、不思議と決まって見えてしまったようです」（前出・スポーツ紙記者）

今回の話題で、木村の存在感は健在だと語るのは、芸能プロ関係者だ。

「木村さんといえば、かつては若者にとってあこがれの存在でした。愛用しているGジャンやジーンズなどのデニム製品をはじめ、ダウンや靴、帽子や時計といった小物はもちろん、“ロン毛”の髪型、なかにはドラマ内で吸っているタバコの銘柄まで真似をする人間がいたほどです。木村さんは11月13日には53歳の誕生日を迎えましたが、いまだに“カリスマ性”をキープしていることを図らずも示したということです」

さりげないアイテムでも話題を呼び起こしてしまうあたり、影響力は相変わらずといったところか。