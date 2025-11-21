この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏「葬儀は残された人たちのためにある」簡略化が進む現代の葬儀に“待った”をかける理由

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「お葬式は何のためにするのか！？小さいお葬式！旅行葬！様々な形」と題した動画を公開。近年増加している「家族葬」や新しい弔いの形について、その本来の目的から鋭い考察を展開した。



動画で竹田恒泰氏はまず、故人の遺体を納めた棺と共に思い出の地を巡る「旅行葬」という新しい葬儀の形を紹介。弔い方が多様化している現代の風潮に触れた。その上で、氏は近年主流となりつつある「小さいお葬式」や「家族葬」といった簡略化の動きに疑問を呈する。



竹田恒泰氏は、「葬儀って何のためにやるかというと、もちろん亡くなった方を送るためですけども、ご縁のある方がみんな自宅に来たら混乱するし大変だから」と、葬儀が持つ社会的な機能について解説。葬儀は遺族のためだけにあるのではなく、故人と縁があった友人や知人がお別れをし、気持ちの整理をつけるための重要な機会であると指摘した。



そのため、「家族だけで済ませました」という形は、一見すると遺族の負担を減らすように見えるが、実際には弔問したかった多くの人々の行き場をなくし、かえって不親切になる場合があると氏は語る。後日、弔問客が個別に自宅を訪れるようになれば、遺族の負担はむしろ増えてしまう。氏はこの風潮を「なんでもかんでも小さいのがいいってことはない」と評し、故人の交友関係や社会的立場に応じた「適正な規模の葬式を出すのが親切だ」と結論付けた。弔いの形が多様化する現代において、葬儀の本来の目的に立ち返ることの重要性を示唆している。