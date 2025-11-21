¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤óÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ÖÆüËÜ¤Î¥Û¥¿¥Æ¤â¥¤¥ï¥·¤âÁ´Éô¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ï¤è¡ªÃæ¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡×ËÌµþ½ÐÄ¥¤ÇËÜ²»¥Èー¥¯
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡Ö#¤¤¤ï¤·¤ª¤Ï゙¤µ¤ó¡¡Ãæ¹ñ¡¢ËÌµþ¤Ë½ÐÄ¥¡ª¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¡¢¤Ê¤»゙¥Û゚¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Æ゙¤¤¤ë¤Î¡©¡ª¡×¤Ç¡¢¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬ËÌµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆüÃæÍ§¹¥¤äÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î¶ØÍ¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥¤¥ï¥·¤ò¤¹¤¹¤á¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤óÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤Ï¡ÖÆüÃæÍ§¹¥Âç»ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇËÌµþ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¹¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î¹â´±¤ÎÊý¡×¤äÆüËÜ¤Î³°¸ò´±¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤óÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤«¥«¥ó¥Õー±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÃæ¹ñ¹â´±¤¿¤Á¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¡ÖËÌµþ¤Ïº£Ä«´¨¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤µ¡¢¥¤¥ï¥·¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢¥¤¥ï¥·¾Æ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤è¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¾Æ¤µûÃÌµÁ¤Ø¡£
ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î¶ØÍ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¤¥ï¥·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¤è¡×¤ÈËÜ²»¤ÇÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¡Ö14²¯¿Í¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤·¤Æ¤ª¶â¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥é¥Ö¥³ー¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¡Ö´³¤·¥Ê¥Þ¥³¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¹âµé¿©ºà¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ï¤è¡×¤ÈÆüËÜ¿å»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹â´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¹â´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤¶ìÇº¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Í¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¨¤Ä¤ÄÍý²ò¤ò¼¨¤¹°ìËë¤â¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏÆüÃæÍ§¹¥¤ä¤êÊüÂê¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤é¡¢º£Æü¡¢¥¤¥ï¥·¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Û¥¿¥Æ¤â¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ï¤è¡×¤È¹ë²÷¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¡¹¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤ò¤½¤Î¤È¤¤Ë²ò¤¤Û¤°¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈËÜ²»¤Î¸ì¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢NHK¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥³¥á¥Ç¥£ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¾Æ¤¥¤¥ï¥·¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤óÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤ËÜ²»¤È±Ô¤¤É÷»É¤¬¸÷¤ëËÌµþ¥í¥±¤Ï¡¢ÆüÃæÍ§¹¥¤ä¤êÊüÂê¤Ê²¹¤«¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î¹â´±¤ÎÊý¡×¤äÆüËÜ¤Î³°¸ò´±¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤óÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤«¥«¥ó¥Õー±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÃæ¹ñ¹â´±¤¿¤Á¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¡ÖËÌµþ¤Ïº£Ä«´¨¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤µ¡¢¥¤¥ï¥·¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢¥¤¥ï¥·¾Æ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤è¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¾Æ¤µûÃÌµÁ¤Ø¡£
ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î¶ØÍ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¤¥ï¥·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¤è¡×¤ÈËÜ²»¤ÇÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¡Ö14²¯¿Í¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤·¤Æ¤ª¶â¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥é¥Ö¥³ー¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¡Ö´³¤·¥Ê¥Þ¥³¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¹âµé¿©ºà¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ï¤è¡×¤ÈÆüËÜ¿å»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹â´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¹â´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤¶ìÇº¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Í¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¨¤Ä¤ÄÍý²ò¤ò¼¨¤¹°ìËë¤â¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏÆüÃæÍ§¹¥¤ä¤êÊüÂê¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤é¡¢º£Æü¡¢¥¤¥ï¥·¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Û¥¿¥Æ¤â¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ï¤è¡×¤È¹ë²÷¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¡¹¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤ò¤½¤Î¤È¤¤Ë²ò¤¤Û¤°¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈËÜ²»¤Î¸ì¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢NHK¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥³¥á¥Ç¥£ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¾Æ¤¥¤¥ï¥·¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤óÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤ËÜ²»¤È±Ô¤¤É÷»É¤¬¸÷¤ëËÌµþ¥í¥±¤Ï¡¢ÆüÃæÍ§¹¥¤ä¤êÊüÂê¤Ê²¹¤«¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÌÐÌÚ·ò°ìÏºÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¬¥é¥¯¥¿¥ïー¥ë¥É¤³¤½À¸Ì¿ÃÂÀ¸¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤â¡×¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î±àÅª¾õÂÖ¡×―¥é¥¤¥Õ¥²ー¥à¤«¤é¸«¤ëÀ¸Ì¿ÃÂÀ¸¤ÎÆæ
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨Åª¤Ê¤â¤Î¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ÏÃ»¤¤¡×
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡Ö´Å¤¤¥Áー¥º¤ÎÍÅÀº¤¬¸ý¤Î¾å¤ÇÍÙ¤ë¡×¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ý¥ë¥È¤ÎÏÃÂê¤Î¥Áー¥º¥±ー¥Àä»¿¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£