【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Xboxワイヤレスコントローラー (カーボンブラック)

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」先行セールの対象商品にXboxワイヤレスコントローラーが追加された。

Xboxワイヤレスコントローラーは、洗練された形状に滑りにくく操作しやすい加工を施した、より快適にゲームをプレイするために開発されたコントローラー。正確な操作を実現するハイブリッド方向パッドを搭載し、トリガー、バンパーおよび背面にテクスチャー加工を採用している。また、すぐにゲーム画面をキャプチャーして共有できるシェアボタンも搭載されている。

本セールでは、Xboxワイヤレスコントローラー (カーボンブラック)と、Xboxワイヤレスコントローラースペシャルエディション「ブレイカーシリーズ」の3種（ハートブレイカー、ストームブレイカー、アイスブレイカー）がお買い得になっている。セール期間は12月3日まで。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Xboxワイヤレスコントローラー (カーボンブラック)】【Xboxワイヤレスコントローラー (ハートブレイカー)スペシャルエディション】