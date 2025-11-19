韓国発の人気キャラクター『チェゴシム』が、ハローキティ・ポムポムプリンなどの『サンリオキャラクターズ』とコラボ。ポップアップ開催初日の18日には、開店前から200人以上が列を作るなど、その人気ぶりを取材しました。

『チェゴシム』は、韓国在住のイラストレーター・チェゴシムさんが2020年に生み出したキャラクター。ゆるくてかわいらしいタッチで、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たちが、作品に登場。韓国・中国を合わせたSNSの総フォロワー数は、現在100万人を超えているといいます。ポップな色合いとポジティブな世界観が、日本でも若者を中心に注目されています。

2025年4月に、サンリオピューロランドで開催された『ビタミンピューロ』以来、2度目となった今回のコラボ。11月18日〜12月1日まで、東京・池袋でコラボレーションポップアップ『チェゴシム×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP』が開催されています。

コラボアイテムのデザインは、全て『チェゴシム』の作者・チェゴシムさんによる描き起こし。ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールなど『サンリオキャラクターズ』の7キャラクターと“ゴシムちゃん”たちが、ゆるいタッチで描かれています。

午後1時開店となったポップアップのオープン初日。開店前に並んだお客さんは200人以上（主催者発表）となりました。来店したお客さんに、人気キャラクター同士のコラボの魅力などについて聞きました。

フレークシールやクリスタルシールなどを購入したという2人組は、「かわいいのと、メッセージがすごく励ましてくれるので好きです」とコメント。「前回（のコラボで）グッズがあまり買えなかったので、今回はぜひとも買いたくて気合を入れて早めに並びました」と話しました。

そして、韓国から来日中にポップアップの開催を知って訪れたという人は、今回のコラボについて「適当に描いた顔がサンリオキャラクターズにもあって、かわいくて面白い」と魅力を明かしました。