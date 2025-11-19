まさか100均にあるなんて！簡単に印象チェンジできる♡500円の部分ウィッグをお試し！
商品情報
商品名：トップヘアウィッグ（分け目タイプ）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480906782
ダイソーで見つけた『トップヘアウィッグ（分け目タイプ）』をお試し！
先日ダイソーをパトロール中に、なんとウィッグを発見しました！
価格は550円（税込）です。筆者が購入した店舗では、アクセサリーなどが並んでいる売り場にありました。
今回購入した『トップヘアウィッグ（分け目タイプ）』は、その名の通り頭頂部を覆うタイプのウィッグです。
分け目が付いており、地肌の感じもリアルに再現されています。
色は赤みのある暗めのブラウンです。毛はサラサラで、長さは顎くらいまであります。
暗い色と明るい色の2色が展開されています。
筆者は今回暗い色を選びました。
クリップで挟むだけで簡単◎ただちょっと難しいかも…！
クリップで留めるタイプで簡単に装着できるのが嬉しいポイントです。
まず、クリップを開いたら地毛に差し込みます。
クリップをしっかり閉じて固定したら完了です。
問題なく装着できたものの、ウィッグのサイズが小さいように感じます。
筆者の頭の大きさの問題でもあるかもしれませんが、頭の真ん中にウィッグを乗せると、厚みがある分の段差が目立ちます。
逆に、前髪側に乗せると地毛とウィッグで色がはっきり分かれてしまいます…。
色が分かれるのを逆手に取れば、「フェイスフレーミング」のようなスタイリングとして使えなくもないかなと思いました。
毛にくせがあるので、理想のスタイリングに近付けるのは難しいです。
ドライヤーやアイロンが使えないのがネックです…。
個人的には顔回りの毛を作ったらどんな感じになるのか参考にはなりました。
ですが、使いこなすには意外とテクニックが要る商品でした。個人的には難しかったです…！
今回は、ダイソーの『トップヘアウィッグ（分け目タイプ）』をご紹介しました。
ウィッグを試してみたいという方や、ボブくらいの長さでレイヤーヘア風のスタイリングを楽しみたい方にいいかもしれません。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。