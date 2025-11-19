また日本人女性…BTS・JUNG KOOKの自宅に複数回“侵入を試みた”と通報を受け、警察が調査に着手

人気グループBTSのメンバー、JUNG KOOKの自宅に日本人女性が複数回侵入を試みたという通報を受け、警察が事実関係の確認に着手した。

11月19日、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は、50代の日本人女性A氏を住居侵入未遂の容疑で立件前調査していると明らかにした。

A氏は11月12日から14日の間、ソウル龍山区にあるJUNG KOOKの自宅玄関のロック装置を複数回操作した疑いを受けている。

A氏がすでに帰国したかどうかは確認されていない。

警察はまず被害者への調査を通じ、事実関係の確認を進める方針だ。

これに先立ち、今年6月11日の除隊当日に自宅玄関の暗証番号を複数回押した30代の中国人女性が、9月に起訴猶予処分を受けた。また、8月には自宅駐車場に侵入した韓国籍の40代女性が現行犯逮捕され、10月に検察へ送致された。

JUNG KOOKは9月1日の誕生日に行ったライブ配信で「警察に行きたくないなら（自宅に）絶対来るな」と述べ、無寛容の姿勢を示した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。