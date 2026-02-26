去年１２月、山形県長井市の店舗兼住宅で起きた強盗事件について、警察は、きょう午後、市内の同じ地区に住む無職の６１歳の女を逮捕しました。 【画像】事件現場 住居侵入と強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、長井市神明町の無職の女（６１）です。 この事件は、去年１２月２５日午前３時２０分ごろ、長井市神明町の店舗兼住宅で住人の７０代の女性が物音で目を覚ましたところ、顔を殴られ、金品を要求されたものです。 住人の