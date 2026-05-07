上越市で6日、上越市に住む自称・無職の男（43）が住居侵入の疑いで逮捕されました。警察によりますと男は5日午後6時頃、上越市内の知人の家に正当な理由がないのに無断で侵入した疑いがもたれています。知人は当時不在で、知人の家族が家にいたということです。知人の家族は、部屋の中にいる男を発見し「知人が自宅に勝手に入ったようだ」と警察に通報しました。男は調べに対し「知人に謝罪がしたくて勝手に家の中に入りました」