山形県長井市の飲食店を兼ねた住宅で去年12月に発生した強盗事件で、26日逮捕された61歳の女は犯行現場の目と鼻の先に住んでいたことがわかりました。強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕・送検されたのは、長井市神明町の無職・高橋里美容疑者（61）です。警察の調べによりますと、高橋容疑者は去年12月25日午前3時20分ごろ、長井市神明町の店舗を兼ねた住宅に侵入し、住人の70代の女性の顔を数回殴るなどしてけがをさせて金を要求し