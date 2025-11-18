「スーパーマリオ フェスタ in 九州」各駅限定カード付ドリンク登場！
2025年11月29日（土）より、JR九州の6駅で開催する「スーパーマリオ フェスタin 九州」内にて、JR九州フードサービスより『スーパーマリオ』パッケージのオリジナルドリンク（限定クリアカード付き）が数量限定で登場する。
☆ドリンクイメージを写真で見る（写真3点）＞＞＞
「スーパーマリオ フェスタin 九州」は、大分駅前広場、宮崎駅西口駅前アミュひろば、長崎駅前かもめ広場、熊本駅前アミュひろば、アミュプラザ鹿児島AMU広場、JR博多駅前広場の6つの駅前広場で開催される、任天堂の『スーパーマリオ』をテーマにしたイベント。
会場に現れるクッパをやっつける「クッパバトル」や九州のご当地メニューが楽しめる「グルメコーナー」、マリオたちと記念写真が撮れる「フォトコーナー」や任天堂のゲームが楽しめる「ゲーム体験コーナー」などの体験イベントが行われるほか、『スーパーマリオ』とJR九州によるオリジナルグッズなども展開される。
そんなスペシャルイベントに、スーパーマリオパッケージのオリジナルドリンク（限定クリアカード付き）が数量限定で登場決定！
各会場では地域限定のそれぞれ違ったフレーバーソーダドリンクがご用意されており、訪れる場所によって異なる味わいをお楽しみいただける。
地域限定のソーダのフレーバーは、大分県はかぼすソーダ、宮崎県は日向夏ソーダ、長崎県はびわソーダ、熊本県はでこぽんソーダ、鹿児島県はたんかんソーダ、福岡県はあまおうソーダとなっている。
地域限定ソーダのほか、アイスチョコレートドリンク、ホットチョコレートドリンクもラインナップ。
大分・宮崎・長崎で販売するホットチョコレートは、マリオたちが描かれた限定のオリジナルスリーブ付きとなっている。
ノベルティとしてドリンクに付属するクリアカードは、各会場ごとに共通デザイン1種、会場限定カード2種、シークレットが2種の5種類の中からランダムで1枚お渡しされる。
「スーパーマリオ フェスタin 九州」第一弾は、大分駅前広場にて開催される「スーパーマリオ フェスタin 大分」となっている。
列車で九州を旅しながら、すべてのフレーバーを味わってみてくださいね！
☆ドリンクイメージを写真で見る（写真3点）＞＞＞
「スーパーマリオ フェスタin 九州」は、大分駅前広場、宮崎駅西口駅前アミュひろば、長崎駅前かもめ広場、熊本駅前アミュひろば、アミュプラザ鹿児島AMU広場、JR博多駅前広場の6つの駅前広場で開催される、任天堂の『スーパーマリオ』をテーマにしたイベント。
会場に現れるクッパをやっつける「クッパバトル」や九州のご当地メニューが楽しめる「グルメコーナー」、マリオたちと記念写真が撮れる「フォトコーナー」や任天堂のゲームが楽しめる「ゲーム体験コーナー」などの体験イベントが行われるほか、『スーパーマリオ』とJR九州によるオリジナルグッズなども展開される。
各会場では地域限定のそれぞれ違ったフレーバーソーダドリンクがご用意されており、訪れる場所によって異なる味わいをお楽しみいただける。
地域限定のソーダのフレーバーは、大分県はかぼすソーダ、宮崎県は日向夏ソーダ、長崎県はびわソーダ、熊本県はでこぽんソーダ、鹿児島県はたんかんソーダ、福岡県はあまおうソーダとなっている。
地域限定ソーダのほか、アイスチョコレートドリンク、ホットチョコレートドリンクもラインナップ。
大分・宮崎・長崎で販売するホットチョコレートは、マリオたちが描かれた限定のオリジナルスリーブ付きとなっている。
ノベルティとしてドリンクに付属するクリアカードは、各会場ごとに共通デザイン1種、会場限定カード2種、シークレットが2種の5種類の中からランダムで1枚お渡しされる。
「スーパーマリオ フェスタin 九州」第一弾は、大分駅前広場にて開催される「スーパーマリオ フェスタin 大分」となっている。
列車で九州を旅しながら、すべてのフレーバーを味わってみてくださいね！