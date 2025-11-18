この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『経営者にインタビュー』では、株式会社ミスターカンカンの経営者さん（59）が登場。ドレッシングや調味料を中心に製造し、スーパーや百貨店、さらにはOEMまで幅広く展開している自身の会社について語った。



インタビューでは、年商や収入事情への鋭い質問が飛ぶ中、「普通のサラリーマンの方と変わんないです」と控えめな一面も覗かせた経営者さん。年商については「恥ずかしくて言えない」とはぐらかしつつ、毎月自由に使えるお金についても謙遜を見せた。「普通のサラリーマンに見えない」と驚かれる場面も。



仕事のやりがいについて尋ねられると、「きれいごとになるんですけど、買っていただいた人も、取引先の人も、喜んでもらえるのが嬉しいです」と語り、ビジネスの本質を真摯に捉える姿勢を示した。一方で、「スタッフさんの中で、人間関係とかで苦しまれてる時が一番悩む」と語り、経営者ならではの葛藤も明かした。



夢や野望について「世界征服とか？いや、冗談です」とユーモアを交えつつも、「自分の老後はどれだけ楽しくできるか」がリアルな目標だという。



独立を目指す若者へのアドバイスとして、経営者さんは「独立したら頑張らなくていいかなっていうのは、しんどいから頑張るんじゃないですか。独立したらやってることがすごい楽しいと思う。頑張るのであれば、独立してもやめたらいいと思います」と自身の哲学を語り、経営のリアルを伝えて動画を締めくくった。