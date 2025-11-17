「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）

第２戦が行われ日本代表は引き分けで２連勝こそ逃したものの、追加招集組の奮起が目立った。広島・佐々木泰内野手（２２）が四回の追撃の適時打を含む２安打２打点でアピール。五回には西川史礁外野手（２２）が執念のヘッドスライディングを見せると、石上泰輝内野手（２４）は勝ち越しの２点適時打を放つなど、若い力の躍動が大きな収穫となった。

もらったアピール機会を逃すわけにはいかない。追加招集で立った侍ジャパンの舞台。佐々木が２安打２打点と結果を残す。「上のレベルを肌で感じることができた。そこを求めてもっと練習してやっていきたい」。トップレベルが集う最高峰の場所で、目指していくべき道が見つかった。

３点を追う四回だ。１死満塁と作った好機で、９番から７番に打順を上げた佐々木が打席に向かう。四球連発と制球の安定しない韓国投手陣に一歩も引かなかった。「まだ史礁（西川）の方が打っている。しっかり巻き返せたらいい」。外角の直球を中前にはじき返し、２試合連続打点を記録。１点を返した。

最高のライバルが指針となるのはお互いさまだ。この一打で“追加侍”たちにも火がついた。１点を追う五回。１死一、二塁で５番・西川が投手のグラブをはじく一打に全力疾走。一塁へ迷うことなく飛び込んだ。執念のヘッドスライディングで後続につないだ。

力と意地がぶつかり合った日韓戦。２死満塁で打席に入った佐々木は、今度は冷静にボールを見極めた。押し出しの四球で同点とし、続く石上は勝ち越しの２点適時打。ルーキーコンビだけじゃない追加招集組の躍動は確かな光となった。

来年３月に行われるＷＢＣの前哨戦となった２試合で積んだ経験。若い力の躍動は、近い未来に大きな花を咲かせる序章に過ぎない。熱狂する東京ドームの大歓声がその証明だ。