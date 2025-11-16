ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J3】アスルクラロ沼津 ザスパ群馬に１－２で敗戦 連勝なら… 【J3】アスルクラロ沼津 ザスパ群馬に１－２で敗戦 連勝ならず（愛鷹広域公園多目的競技場） 【J3】アスルクラロ沼津 ザスパ群馬に１－２で敗戦 連勝ならず（愛鷹広域公園多目的競技場） 2025年11月16日 17時9分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田Ｊ３リーグ 第36節 結果】 アスルクラロ沼津 １－２ ザスパ群馬 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【高校サッカー】静岡代表は「浜松開誠館」藤枝東をPK戦の末破り3年ぶり3回目の優勝果たす（全国高校サッカー選手権静岡県大会決勝） 【速報】浜松開誠館が3年ぶり3回目の優勝 藤枝東との決勝戦を制す（全国高校サッカー選手権静岡県大会） 【高校サッカー】県大会決勝…10年ぶり優勝目指す伝統校「藤枝東」県二冠目指す総体王者「浜松開誠館」が対戦（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, リペア工事, 思いやり, 工場, 床暖房, ホテル, 仏壇, 長野, 鎌倉, グループウェア