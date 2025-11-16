「勉強しなければならない」から「勉強したい」へ 。AI翻訳があたりまえの時代 に、あえて英語を学び直す意味とは何でしょうか。

かつて英語を使った仕事に就きながらも、出産・育児で10年ほど英語から離れていた金沢市の女性sakoさん(41) 。そんな彼女が、大好きなアメリカのロックバンド"Vampire Weekend"という「推し」をきっかけに英語学習を再開 。わずか半年間でTOEIC L&Rテストで895点という高得点を獲得しました 。

sakoさんが実践した「推し活英語」 とは、どのようなものだったのでしょう。

10年のブランク。「推し」との再会が火をつけた

sakoさんは中学時代から英語が好きでしたが、高校では授業についていけず、英検2級に落ちた経験もありました 。大学の英文科に進学するも、真剣に英語と向き合ったのは社会人になってから 。TOEIC L&Rテストで740点を獲得し、教員や英文事務として働いていました 。

しかし、出産を機に退職 。育児の多忙さもあり、10年ほど英語から距離ができてしまい、培った英語力への自信も失っていました 。

転機は育児中のある日、昔熱中していたロックバンド"Vampire Weekend"の曲を聴いたことでした 。再び夢中になったsakoさん、特にメンバーのエズラ・クーニグさんの魅力に惹かれ、彼が出演するコンテンツを視聴し始めます 。

ですが、推しとなったエズラさんのラジオ番組“Time Crisis”を聴いても、ネイティブレベルの内容についていけず、5分も集中が続かない状態でした 。この時、「推しの言葉を理解し、リアルタイムで一緒に笑いたい」という強い思いが、sakoさんを再び英語学習へと突き動かしました 。

sakoさん 「最終的な目標はエズラのラジオが聞けるようになることなのでTOEICの勉強はその中の1つとして位置づけていました。ただ漫然と過ごすと勉強しないため、朝、子供たちを送り出した後に、必ずまず英語の勉強をする時間を取ろうと決めて実行しました。」

学習教材は「推し」のコンテンツと公式問題集、ラジオ

sakoさんの学習コンテンツは、推し関連が中心でした 。インタビュー動画やラジオ番組など、推しに関する情報のほとんどが英語です 。単語や発言内容を調べ、推測することを繰り返すうち、自然に英語力が向上していきました 。

学習のために購入したテキストはTOEIC公式問題集1冊のみ 。無料アプリなども活用し、育児で忙しい合間でも、推し活をモチベーションに、無理なく楽しく学習を継続できたといいます 。

かつては英検の試験に落ちたこともあるsakoさん。「資格取得のため、仕事に必要だから、という目的の勉強は“しなければならない”気持ちが強く、苦しかった」と振り返ります。しかし、「推し活英語」は違いました。

sakoさん「学習したことで、『推しが何を言っているか分かった』『同じ話題でリアルタイムに笑えた』という喜びや成果を実感できることが一番の違いです。成果を感じたことで、もっと知るために英語を勉強したいという気持ちが自然に高まっていきました」 。

一日のルーティンを聞くと・・・

sakoさん「朝は、子供の送り出しが終わり次第すぐにラジオを聞いて勉強し、それが終わってから1日を始める、というルーティンでした。もし働いている方であれば、出社前に始めるようなイメージです。時間的には30分 。ラジオの英語講座を聞いていました。」

夢の実現。フジロックで「sako？」と声をかけられ

学習開始から半年後、sakoさんはTOEIC L&Rテストで895点という高得点を取得 。あれほど苦戦したラジオ番組も、今では2時間通しで聴き続けられ、翻訳なしで内容を理解し、推しと一緒に笑えるようになりました 。

そして2025年7月、フジロックフェスティバルで来日したVampire Weekendのライブに参戦 。終演後、ドラムのクリス・トムソン氏から「sako？」と声をかけられ、英語で思いを綴った手紙を渡すと、クリス氏が使用したドラムスティックをもらえたのです 。

さらに、Instagramで感謝を伝えたところ、Vampire Weekend公式アカウントから返事付きで反応があり、「本人に直接気持ちを伝えられた」と実感しました 。

英語力が向上したことで、SNSを通じて世界中のファンとの交流もスムーズになり、相手の国の情勢や生活を知ることで、「自分の暮らしと世界の日常が繋がっている」感覚も得られるようになりました 。

sakoさん「聞いた瞬間に、同じことで笑えるというのは、やっぱりすごく楽しいです。今こんな話をしているんだ、というのが分かるのが一番嬉しいです。Q. 海外のファンの方々との交流はありますか？ 「海外のファンも一緒に聞いている時間があれば、X（旧Twitter）でお互いリプライし合って喋ったりします。同じ時間を共有できているのが楽しいです。」

TOEICテストは、何かしら留学や海外ビジネス向けの人が持つような資格のように思われがちですが、合否という概念がなく、その時点での英語力の目安であって、かつて高得点を取っていてもブランクがあれば当然英語力は下がってしまいます。

TOEICテストを運営する一般社団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 広報部・山口桂子さん「英語学習はすぐに成果が出るものでもないですし、続けていくモチベーション維持が学習者の方にとって大きな悩みです。偶然、SNSでsakoさんのことを知り、モチベーション維持のひとつの方法でユニークだと思いました。英語学習を続ける方やこれから始める方へのアドバイスをヒアリングした際、やはり好きなことから始めるのが一番続くという声が多くありました。音楽が好きな方は洋楽から入る。映画が好きな方は字幕なしで見たいというような目標を持つというのも一つだと思います。」

AI翻訳ではダメな理由。「もう推しの言葉ではない」

日進月歩で技術が発達する現代 、なぜここまでして英語を学ぶのでしょうか。

sakoさんには「翻訳を挟んでしまったら、もう推しの言葉ではない」という強い思いがあります 。

sakoさん「翻訳を介すると、その人が発した言葉そのものではなくなってしまい、細かいニュアンスや言葉遣いに違和感が生まれてしまうことがあります。友達や恋人とAIを使わずにコミュニケーションを取りたいと思うのと同じで、推しの言葉も翻訳されたものではなく、推しの生の声として受け取りたいんです。」

sakoさんは、推し活英語を通じて「推しが何と言ったかを理解できて嬉しい！」という小さな幸せが、「もっと英語ができるようになりたい」というモチベーションに繋がったと語ります 。

上達の秘けつ「何でもいいので、“1日のルーティンに英語を”」

英語の勉強を続けられない人や、毎日続けるのが大変な人に対して、こうアドバイスをします。

sakoさん 「ラジオでもオンライン英会話でも、何でもいいです。自分が「やってみよう」と思ったことをそのままやって、それを1日の中のルーティンに入れてしまうことです。朝起きて顔を洗って、歯を磨いて、英語をする、といったように、1日のルーティンに必ず入れてしまうと続けることができると思います。」

ＡＩ翻訳は「文字通りの意味」は訳せても、その裏にある皮肉、ユーモア、喜び、怒り、敬意といった感情や意図を正確に伝えるのは苦手です。

ビジネスにおける「建前」と「本音」のような、文化的な背景を含む表現は、誤訳のリスクが高くなります。

会議や交渉の場で、いちいちツールに入力していては、会話のテンポが失われます。コミュニケーションの目的が「情報の伝達」だけでなく「関係構築」である場合、翻訳ツール越しでは「機械と話している」印象を与えがちです。自分の言葉で思いを伝えることは、信頼関係の基盤となります。

“推し”が原動力となったsakoさんの勉強法。ＡＩ翻訳は便利ですが、自分の言葉で思いを伝え、相手の“生の声”を理解する喜びは、また別格です。 sakoさんのように、自分自身の好きなものに置き換えてみることが、新しい一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。