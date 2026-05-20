全日本プロレスは２０日、この日発売の女性グラビア週刊誌「ａｎａｎ」（マガジンハウス刊）に安齊勇馬が登場することを発表した。安齊が登場する「ａｎａｎ」２４９６号は表紙がなにわ男子の高橋恭平で「守れ！夏の肌と髪２０２６」を特集。同誌の公式ＷＥＢによると自身のスキンケア・ヘアケアなどを語っている。全日本プロレスは公式「Ｘ」で「安齊勇馬選手が登場の『ａｎａｎ』（２４９６号）は本日発売です！ぜひチェック