#3 「あの日、娘は線路に飛び込み…」ドキュメンタリー／八王子市の中学2年だった永石陽菜さんが命を絶って2年9カ月…少女を追い詰めた心無い言葉、学校の理不尽な対応。父が語る”無念"

日影のこえ【本になりました】