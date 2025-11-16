22年前の“母子遺体事件”を独自取材 なぜ生まれたばかりの子どもと母親は並んで亡くなっていたのか── 地方紙の片隅に埋もれた、忘れ去られた事件
全国的にはほとんど知られていない、地方紙の三面記事にわずかに載った22年前の“母子遺体事件”を、YouTubeチャンネル「日影のこえ」が独自に取材し、動画として公開した。
事件は当時ほとんど報じられず、地域の記憶からも消えかけていた。
2003年、福島市中心部にある小さな児童公園のトイレで、生まれたばかりの乳児と29歳の母親が横たわり、亡くなっているのが発見された。乳児は母親が殺めたとされているが、ではなぜ母親自身も命を落としていたのか──。
記者が図書館で古い新聞を調べ、取材を進める中で浮かび上がったのは、
事件当時、地元ですら短い記事として掲載されただけで、続報も乏しく、全貌は明らかにされないまま終わっていたことだった。
母親がそもそも何者かについても報じられることはなかったが、少ない情報の中でも当初「福島市内の会社員」とされていたのが、翌日には「住所不定・無職」と訂正されるなど、報道の記述すら揺れていた。
公開された動画では、こうした記事の変遷を追いながら、母親が出産したとされる阿武隈川支流・荒川の河川敷、そして母子が亡くなった公園のトイレを、取材者が実際に歩いて検証していく。
特に、母親が乳児を抱いたまま“最期の200メートル”を歩いたと推定される点は強い衝撃を残す。
動画ではさらに、事件を知る人物の証言として、数年前に福島のスナックで聞いた「地元の子の話」が紹介される。
「あの子、自分の子どもを殺しちゃったの。
信じられないよ。いい子だったのに……」
この言葉だけが記者の記憶に残り続け、今回の取材の出発点になったという。
母親が置かれていた環境、事件が小さく扱われた理由、報道が彼女の素性すら正確に伝えられなかった背景、
そして“なぜこの事件は忘れられたのか”。
動画本編では、公園の静かな夕暮れの中で、取材者がその疑問をひとつひとつ確かめていく様子が描かれる。
「大きく報じられなかった事実」を丁寧に掘り起こしたドキュメンタリーであり、
動画の終盤では、スナックの女性の
「なんで相談してくれなかったんだろうね。忘れたことなんてないよ」
という言葉が挿入され、事件の背景にあった孤立の深さが浮かび上がる。
望まぬ妊娠・出産による不幸な事件は今も起き続けているが、
本作は、その当事者である“声を上げられなかった誰か”の存在に静かに光を当てている。
