¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤â¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤òÌµ°õ¤Ë¤·¤¿Èþ¿Í¾¡Éé»Õ¤Î¹ë²÷¤ÊÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ï¡©
Èþ¿Í¾¡Éé»Õ¤ÎºÇ½ª·ëÏÀ
·§¹¾Î°°á¡Á¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕÊÔ
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·§¹¾Î°°á¤µ¤ó¡¡photo by Fujimaki Goh
¡¡Àè¡¹½µ¤Î£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤ÏÇÏÏ¢¤Î¡¢Àè½µ¤Î£Ç¶¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ç¤Ï»°Ï¢Ê£¤ÎÇÏ·ô¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ÎÄ´»Ò¤Çº£½µ¤Î£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê11·î16Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ¤âÅªÃæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö£³ºÐÇÏ¤Î³èÌö¡×¤È¡Ö¼ÂÀÓÇÏ¤ÎÉü³è¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤éÍ½ÁÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¿¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä£³ºÐÇÏ¤Î£±Æ¬¡£Á°Áö¤Î£Çµ½©²Ú¾Þ¡Ê10·î19Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤ÏÂç³°¤Î£¸ÏÈ18ÈÖÈ¯Áö¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ£³Ãå¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÈ½ç¤äÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â......¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Í¥½¨¤Ê¥¥º¥Ê»º¶ð¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¡£º£²ó¡¢°È¾å¤Ï´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤ËÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³ÀïÏ¢Â³¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤Î£³Àï¤Ç£²¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÂÐ¹³¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤£³ºÐÇÏ¡£½Õ¤Ë¤Ï£Çµºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î13Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£³Ãå¡¢£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î25Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç£µÃå¤ËÆþ¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¾¡¤ÁÇÏ¤È¥³¥ó¥Þ£µÉÃº¹°ÊÆâ¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸ÅÇÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ÔÎÌ¤Î²¸·Ã¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¸ÅÇÏ56kg¡¢£³ºÐÇÏ54kg¡Ë¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¾Þ¶âÅª¤Ë½ÐÁö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«ÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¿Ø±Ä¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½©²Ú¾Þ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¤âÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¥³¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ºòÇ¯¤â¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿£Ã¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Î¼êÏÓ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ã¥º¼¡Âè¤Ç¤ÏÃ±¾¡¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¢¥¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£µºÐ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¡£¤³¤³£²Àï¤Ï¡¢£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê£¸·î£³Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢£Ç¶»¥ËÚµÇ°¡Ê£¸·î17Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤È¡¢¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼Áê¼ê¤Ë£²Ãå¤È¹¥Áö¡£¤¤¤º¤ì¤âÄ¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎËöµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤¬½¼¼Â´ü¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢·è¤á¼ê¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÈ¯¤¢¤Ã¤Æ¤â......¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12Àï¤·¤Æ¡¢ÇÏ·ô¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï£²²ó¤À¤±¡£¤½¤Î°ÂÄê´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇÏ¤ÏÍ¢Á÷¤¬¶ì¼ê¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÅöÆüÍ¢Á÷¤¬¤¢¤ëº£²ó¤Ï¤ä¤ä¿´ÇÛ¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¤¤Ï¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤È¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î£²Æ¬¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï¶áÁöÉÔÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«......¤È¤Î¤³¤È¡£Áö¤ëµ¤¤µ¤¨½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ï½½Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ä´¶µ¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°È¾å¤¬¤³¤Î½©£Çµ£³Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ê¤é¡¢´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¤ÎJRAÌÆÇÏ¸ÂÄê£Çµ´°Á´À©ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½Õ¤ËÄêÇ¯¤ò¹µ¤¨¤¿¹ñ»ÞÄ´¶µ»Õ¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¡£2022Ç¯¤Ë£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¾å°Ì¤Èº¹¤Î¤Ê¤¤£´Ãå¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢£¶Ãå¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÈÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³£²Àï¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¿ê¤¨¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤£±Æ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯ÁöÄ¾Á°¤Þ¤ÇÇº¤à¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï°õ¤ò¤Ä¤±¤¿£µÆ¬¤ÎÇÏÏ¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¤ÎÃ±¾¡¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ÅöÆü£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÃ±¾¡¤âÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢²áµî10Ç¯¤Ç£´¾¡¡¢£³Ãå£³²ó¤È¡¢£±¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤è¤ê¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î¥ª¥Ã¥º¤«¤é¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£