３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に２年ぶりに出場することが１３日、スポーツ報知の取材で分かった。年内いっぱいで「コールドスリープ」することを発表しているため、紅白が活動休止前のラストステージになる予定だ。

今年はデビュー２０周年の節目の年にあたる。２４年１２月から全国アリーナツアーを行い、２０周年の集大成として９月に５年ぶりの東京ドーム公演を開催した。ドーム公演の数日前には「コールドスリープ」することが発表されると、大きな話題を呼んだ。

音楽関係者は「紅白の選考の基準とされる『今年の活躍』『世論の支持』『番組の企画・演出』という３つの要素も十分に満たしているといっていい」と説明。同局も粘り強く交渉を進め、それが実った形だ。

３人は２００８年に紅白に初出場。それ以来、２３年まで１６年連続で出場を続けた。１５年には３Ｄスキャンとプロジェクション、トラッキングを組み合わせたパフォーマンスを披露。１７年には東京・セルリアンタワーから出演し、渋谷の夜景とサーチライトをバックに「ＴＯＫＹＯ ＧＩＲＬ」を歌唱するなど、様々な演出を用いて視聴者を楽しませてきた。

注目を集める中で、Ｐｅｒｆｕｍｅが有終の美を飾る。