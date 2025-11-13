傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
サンワサプライ株式会社は、傷や汚れに強い生地を採用し、快適なロッキング機能と座面調整が可能なオフィスチェア「SNC-T167シリーズ」を発売した。耐久性とメンテナンス性を兼ね備え、長時間のオフィスワークをサポートする。水や汚れを弾くため、さっと拭き取ることができ、学校やオフィスはもちろん、汚れが付きやすい工場での使用にもおすすめだ。
■傷、汚れに強い生地を採用
通常の布張りのチェアに比べて傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェア。水や汚れを弾くので拭き取ることができ、学校やオフィスだけでなく汚れやすい工場での使用にもおすすめだ。
■体の形に沿った形状で姿勢をサポート
座面と背もたれは体の形に沿った形状で、座った時の姿勢をサポートする。ゆったり座れるサイズの座面と、背中をしっかりサポートする幅広の背もたれを採用している。
■座面の高さ調節ができる
机の高さや体型に合わせて、座面の高さを上下に昇降できる。小柄な方から高身長の方まで座りやすくなっている。
■背座ロッキング機能付き
背座ロッキング機能で大きく背もたれを倒して体を預けられるので、仕事と休憩のメリハリをつけやすくなる。ロッキングの硬さは調節が可能だ。
■レバー1本で各種操作が可能
レバー1本で座面の高さ調節、ロッキングの固定・解除ができる。
■ウレタン素材のクッションを採用
座りごごちの良い、ウレタン素材のクッションを採用している。
■360°回転する座面
好きな方向に回転できるので、スムーズに立ち座りできる。
■ラインアップ
カラーはブラック「SNC-T167BK」、グレー「SNC-T167GY」、ネイビー「SNC-T167NV」の3色から選択できる。
SNC-T167BK（ブラック）
SNC-T167GY（グレー）
SNC-T167NV（ネイビー）
■オフィスチェア（防傷/防汚生地・ロッキング）「SNC-T167BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
・『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
・クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
・シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
・カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
■傷、汚れに強い生地を採用
通常の布張りのチェアに比べて傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェア。水や汚れを弾くので拭き取ることができ、学校やオフィスだけでなく汚れやすい工場での使用にもおすすめだ。
■体の形に沿った形状で姿勢をサポート
座面と背もたれは体の形に沿った形状で、座った時の姿勢をサポートする。ゆったり座れるサイズの座面と、背中をしっかりサポートする幅広の背もたれを採用している。
■座面の高さ調節ができる
机の高さや体型に合わせて、座面の高さを上下に昇降できる。小柄な方から高身長の方まで座りやすくなっている。
■背座ロッキング機能付き
背座ロッキング機能で大きく背もたれを倒して体を預けられるので、仕事と休憩のメリハリをつけやすくなる。ロッキングの硬さは調節が可能だ。
■レバー1本で各種操作が可能
レバー1本で座面の高さ調節、ロッキングの固定・解除ができる。
■ウレタン素材のクッションを採用
座りごごちの良い、ウレタン素材のクッションを採用している。
■360°回転する座面
好きな方向に回転できるので、スムーズに立ち座りできる。
■ラインアップ
カラーはブラック「SNC-T167BK」、グレー「SNC-T167GY」、ネイビー「SNC-T167NV」の3色から選択できる。
SNC-T167BK（ブラック）
SNC-T167GY（グレー）
SNC-T167NV（ネイビー）
■オフィスチェア（防傷/防汚生地・ロッキング）「SNC-T167BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
・『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
・クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
・シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
・カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開