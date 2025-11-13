『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』「マフティー」メンバー未解禁キャスト発表 ムビチケ第2弾の特典絵柄も公開
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（2026年1月30日公開）の新情報が発表された。マフティー・ナビ―ユ・エリンこと「ハサウェイ・ノア」が率いる「マフティー」メンバーの未解禁キャスト及び、追加キャラクターが公開され、1作目から引き続き本作に参加する声優陣からのコメントも到着した。
【画像】この機体の姿は！？『ハサウェイ』ムビチケ特典の絵柄
ブリンクス・ウェッジをはじめ、ジュリア・スガ、ハーラ・モーリー、ベッチー、ロッド・ハインなど、反地球連邦政府運動「マフティー」メンバーの出演キャストが発表。また、ローウェスト・ハインリッヒ、チャチャイ・コールマン、ヨーゼフ・セディ、リドリック、ビランテス・スエッケン、ドラブ・リッドと、今作『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』から登場するキャラクターの設定画も新たに解禁となった。
アデレード会議襲撃に向けていよいよ本格的に動き出す「マフティー」の面々だが、劇場でどのように描かれるのか。期待が高まる。
また、「ムビチケカード第２弾」の発売が決定し、14日より各劇場及び通販サイトにて発売。第2弾購入特典には、本作のメカニカルデザイン・中谷誠一による、描き下ろし原画を使用したA4サイズの原画クリアファイル（全1種）が付属する。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。
■斉藤壮馬（レーン・エイム役）コメント
ぼく自身も再びレーンの声を担当できる日を心待ちにしておりましたが、彼もまたハサウェイへの雪辱を果たす機会を切望していたことでしょう。そんな我々の青さと熱さを全力でぶつけました。収録の段階ですでにハイクオリティだった映像が完成版でどうなるのか楽しみです。ぜひ劇場で感じてください！よろしくお願いいたします！
■津田健次郎（ガウマン・ノビル役）コメント
お待たせしました映画『閃光のハサウェイ』第２章遂に登場です！前回の公開から長い期間、色んな方から次はまだですかと問われ続けました。その都度、楽しみに待っていて下さい、きっとご期待に応えるクオリティで帰って来ますのでと答え続けて来ました。そして…帰って来ました！ご期待に応えるクオリティで！お楽しみに！
■武内駿輔（イラム・マサム役）コメント
また皆様に映画『閃光のハサウェイ』をお届けできる事に、ワクワクしています。
アフレコ時にイラムについて色々と今回お伺いする機会を頂きましたが…なかなかおもしろい事になってます。『閃光のハサウェイ』ならではの会話劇、言い回しもそうですが、他作品には無い世界観がやはり魅力的です。特に今回は「間」というものがよく表現されている気がします。この映画体験は『閃光のハサウェイ』だけでしか味わえません！ぜひご期待ください。
■早見沙織（ケリア・デース役）コメント
いよいよ映画『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が公開となります。ケリアとしては、今作でハサウェイとの関係に少しずつ変化が生じてきます。彼の進む未来、その選択を見つめながら、ケリアがどう揺れ動き、自分の道を選んでいくのか。その内側を声でも表現していけたらと思い、収録に臨みました。ぜひ、公開をお楽しみに！
■白熊寛嗣（ブリンクス・ウェッジ役）コメント
半裸で動きまわるマイペースなスタンスでありながら、割りと状況は見えている。
非常に憧れる生き方をされている役でした。ただマイペースなだけではない部分とのギャップを楽しんで頂けるかと思います。ガンダムシリーズは特に、数秒のワンシーンを切り取って見所とされるファンの方も多いと思いますので、ぜひぜひ何度もご視聴頂き、自分なりの見所を見つけて頂けたら嬉しいです。
