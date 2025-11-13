近年、コンビニ各社が「大きいおにぎり」を販売するようになった。従来品よりも一回り大きいものや、具が多い商品などがある。

ファミリーマートは2023年7月に重量が約1.5倍の「大きなおむすび」シリーズを発売。今年8月には「鮭マヨネーズと生たらこ」など2商品を新たに投入した。価格はおおむね200〜350円であり、200円未満の従来品と比較して最大2倍となる。

セブン-イレブンは今年春ごろまで「一膳御飯おむすび」の名称で大サイズ品を販売していた。9月からは「旨さ相盛おむすび」の名称で展開。価格はいずれも300円超。ご飯の量が従来品の1.5倍であるほか、具を上部にも配置し「具材感」を訴求している。どのような層に受けているのか。

「大きいおにぎりは15年以上前からあったが、地域限定が多かった。各社が本格的に取り組んだのは2、3年前からで、売れ行きが好調なため全国展開に至った。従来品と比較して現役世代の男性を中心に売れており、1年で売り上げが1.8倍になった商品もある」（コンビニ本部の関係者）

具やご飯の量が増えると形が崩れやすくなるが、機械の進化でそれを防げるようになったことも本格的な展開につながったという。

ローソンは「大きなおにぎり」シリーズを販売している。価格は240〜290円。「シーチキン・マヨネーズ」はカロリーが通常品の1.6倍で、価格は約1.5倍だ。同社は他にも「具！おにぎり」を販売。サンドイッチのように外から具が見える構造で、価格は320円以上とさらに高い。

■物価高、コメ価格高騰も追い風に

駅ナカコンビニのNewDaysも同様の商品を扱う。おにぎり専門店の台頭を背景に、専門店とコラボした商品も現れた。需要増加の背景には物価高が関係しているという。

「揚げ物やパンなど他商品との買い合わせが良い。外食の値上げが『大きいおにぎり』の需要増加をもたらした。2つ買ったり、総菜と組み合わせても外食より安く済む。コメ価格高騰で『米をたくさん食べたい』というニーズが増えたことも追い風だ」（同）

外食で「ワンコインランチ」が死語となり、1000円超えも当たり前の時代。周知のとおり今年はコメ価格高騰も消費者を直撃している。

「大きいおにぎりは節約と時短を求める層が購入している。しっかり食事をとりたい層は弁当を選ぶ。商品同士がバッティングしないメリットも大きい」（同）

昨今の物価高が「大きいおにぎり」ブームを後押ししているようだ。

（ライター・山口伸）