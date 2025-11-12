

高橋恭平

福本莉子、高橋恭平、山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、伊野尾慧、千葉雄大が10日、都内で行われた連続 ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」プレミア上映会に登壇した。

【写真】高橋恭平＆伊野尾慧「ストロボ・エッジ Season１」プレミア上映会の模様

連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season1」で、ヒロインの初恋の相手、一ノ瀬蓮を演じる高橋恭平が11月10日に開催されたプレミア上映会に登壇し、共演者との微笑ましいエピソードを披露した。

本作は、放送開始とともにSNSで「#ストロボ・エッジ」がトレンド入りするなど、大きな話題を呼んでいる。蓮役の高橋は、仁菜子役の福本莉子ら主要キャストと共に、会場に集まった観客の前に姿を現した。

特に注目を集めたのは、高橋と、仁菜子たちがアルバイトをするカフェのオーナー・三好恭一役を演じた伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）とのやり取り。実は本作が初共演だという二人。高橋は、伊野尾について「事務所の先輩とドラマでご一緒するのが初めてだったんですけど、めちゃくちゃ優しく話しかけてくださって。拾った猫のようにかわいがってもらいました」と笑顔で明かした。

一方、伊野尾は「僕も後輩と一緒になることが多くないので、緊張しちゃって。どういう挨拶をしたらいいのか分からなくて、恭平くんの手を両手で握ってしまいました」と初対面の様子を照れ笑いと共に告白。二人がステージでその時の様子を再現すると、想像以上に伊野尾が強く手を握りしめ、高橋が思わず腰が引けてしまう姿に、会場からは大きな笑いが起こった。

さらに、高橋は同世代の共演者との撮影裏側も語った。泊まりのロケでは、男子4人（高橋、山下、中沢、井上）が「修学旅行のような感じで、畳の部屋に4つ布団を敷いて寝ました」と述懐。中沢元紀からは「恭平が先に寝ちゃって、僕らが布団に運んだんですよ」という暴露もあり、高橋は照れくさそうな表情を見せていた。

舞台挨拶の最後高橋は、「連載当初から長くいろんな方に愛されている作品のドラマ化。映像もきれいですし、新たな良さが加わってさらに素敵な名シーンになっていると思います。老若男女、いろんな方に観ていただきたいです」と、作品の魅力を熱く語った。