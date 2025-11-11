この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【重大発表】WAON POINTと電子マネーWAONポイントがついに統合！何がどう変わる？」と題した動画で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、2026年3月1日から始まるWAONポイント統合の詳細について解説した。同氏は「速報ということで、なんと電子マネーワンポイントとワンポイント、これが統合するというお話が飛び込んでまいりました」と冒頭で伝え、ユーザーから長年わかりにくいと感じられていた電子マネーWAONポイントとWAON POINTの“二重構造”がついに解消されることを歓迎した。



動画では、両者の違いについて「アイコンが微妙に違いますよね」「どっちがどっちだったっけってなるようなレベルの違い」と言及。支払い方法によるたまるポイントの違いも詳しく解説し、「来年3月からはもうどういう支払い方しても全部赤色の全部英語のワンポイントが貯まる」「非常にわかりやすい」と、統合のメリットをわかりやすく説明した。



また、統合で一番大きな利点として「ワオンポイントがより今よりも貯めやすくなる」と強調。さらに、「ワオンポイントはVポイントとの相互交換ができる。電子マネーワオンポイントはそういう交換できませんから。これは統合される大きなメリット」と独自の視点を披露し、今後PayPayポイントなどとも間接的に交換できる可能性にまで触れた。



一方で、不安材料も指摘。「今現在僕らが持っている電子マネーワオンポイントあるじゃないですか。それが統合後はどうなるのか」「もしかしたらこれ執行する可能性もあるんじゃないのかな」と懸念を表明。そのうえで「お持ちの方は早めにチャージしてしまった方がいいのかなと思います」とアドバイスを送った。



WAONポイントと電子マネーWAONポイントをどのように使い分け、どちらをどのタイミングで交換・チャージしたらよいか、具体的な手順についても「ワオンポイントだけ先にVポイントに交換して、残った電子マネーワオンポイントをワオン残高にチャージ」「1日に3万ポイント、1ヶ月で3万ポイントまでしか交換できない点に注意」と、実践的なテクニックを惜しみなく公開した。



動画の終盤では「今月のイオン系のキャンペーン」にも言及。「ドトールグループでイオンペイのスマホ決済を使うとポイント20倍」「イオンゴールドカードの家族カード発行で1枚ごとに1,000WAONポイント」など、併せて活用したい最新情報も届け、「今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました」と締めくくった。