【SAKAMOTO DAYS】新規描き下ろしグッズが目白押し☆「まるくじ」
「まるくじ」にて、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の新規描き下ろしキャラグッズが当たるくじが新登場する。
☆ヴィンテージファッションのキャラクターが楽しめる「まるくじ」をチェック！（写真3点）＞＞＞
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。
2025年にTVアニメ化され、第2クールまでが放送され、福田雄一監督、目黒蓮主演による実写映画化も決定している注目作だ。
そんな本作の新規描き下ろしイラストをふんだんに使ったグッズが手に入る、オンラインくじサービス「まるくじ」が新登場。
「まるくじ『SAKAMOTO DAYS』【Vintage Style】」では、古着テイストで、シックにまとまった衣装を身に纏ったキャラクターたちの新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをご用意。
アクリルジオラマ、アクリルスタンド、アクリルブロック、アクリルキーホルダー、缶バッジと、ファン必見のラインナップとなっている。
いつもと違ったファッションの『SAKAMOTO DAYS』キャラクターをこの機会にお手元で楽しんでみてはいかがだろうか。
また、購入者特典として5個購入毎にランダムでブロマイド1枚をプレゼント。
ブロマイドのラインナップは、坂本太郎、朝倉シン、南雲、神々廻、大佛、勢羽夏生。どのキャラクターが手に入るかは届いてからのお楽しみ！
（C）鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
☆ヴィンテージファッションのキャラクターが楽しめる「まるくじ」をチェック！（写真3点）＞＞＞
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。
2025年にTVアニメ化され、第2クールまでが放送され、福田雄一監督、目黒蓮主演による実写映画化も決定している注目作だ。
「まるくじ『SAKAMOTO DAYS』【Vintage Style】」では、古着テイストで、シックにまとまった衣装を身に纏ったキャラクターたちの新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをご用意。
アクリルジオラマ、アクリルスタンド、アクリルブロック、アクリルキーホルダー、缶バッジと、ファン必見のラインナップとなっている。
いつもと違ったファッションの『SAKAMOTO DAYS』キャラクターをこの機会にお手元で楽しんでみてはいかがだろうか。
また、購入者特典として5個購入毎にランダムでブロマイド1枚をプレゼント。
ブロマイドのラインナップは、坂本太郎、朝倉シン、南雲、神々廻、大佛、勢羽夏生。どのキャラクターが手に入るかは届いてからのお楽しみ！
（C）鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会