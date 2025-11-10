この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ビジネス系YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」の動画『このブランディングやっている経営者は終わっている。全経営者に見てほしい「ブランディングの極意」をお伝えします。』にて、りゅう先生と日本唯一の法廷臨床心理博士である遠藤氏が、現代の日本企業が陥りがちなブランディングの重大な落とし穴と、その本質を徹底解説した。



冒頭で「日本のブランドが弱いっていうのは明確」とバッサリ指摘。行動経済学やニューロマーケティングの理論に基づき、「これやったらブランディングもう崩壊します」と経営現場に警鐘を鳴らした。



動画では「やったら赤信号」「事故るレベル」とまで言い切る“ブランディング崩壊を招く5大NG”を発表。1つ目は「あれもこれもと、なんでもやりますとアピールする多すぎる自己アピール」で「資格を何個も羅列するだけでは全く記憶に残らない」と明かす。「ブランドとして定着するのは3～5つのキーワードが限度」と具体的な数値を交えて強調した。



さらに、「ブランドイコールただのスペックや“AI搭載”など理屈先行の訴求はNG。人は感情で選ぶ。スペック連呼はブランドにならない」と断言。「AI診断が売り！と言われても“で、どう良いの？”が伝わらなければ意味がない」と実例を交え説いた。



模倣すること＝“サルマネ”も禁忌。「他人のふんどしで商売するな。パクリは一瞬は儲かるかもしれないが、長期的にはブランドを育てられず伸びない」と鋭く指摘。とくに「一度“パクリ”の烙印を押されたら、その印象がブランドイメージに定着して二度と回復できない」と言い切った。



また、「ロゴや見た目だけでブランドを語るな」と警告。「スターバックスのロゴやデザインも、ストーリーや出店戦略まで一貫してこそ強いブランドに育つ」と、ブランドの“中身”の重要性を熱弁する。続けて「ブランドは育てるもの」「作っただけで放置する会社が多すぎ」と苦言。「任天堂のポケモンやトヨタのレクサスなど、明確な差別化とブランドの分社運営が成功例」と参考事例を紹介した。



動画の締めでは、「ブランドの極意を知ればビジネスは資産になる。小手先のテクニックだけに走らず、“あなたと言えば〇〇”と思い出されるブランド作り」を提唱。「これやったらブランド終わる5NGを避けて、ぜひ強いブランドを育ててほしい」とエールを送った。