横浜FCが１年でJ２降格...鹿島に敗戦→17位・横浜FMが京都に勝利し勝点８差、18位以下が確定
今季こそ――その願いは叶わなかった。横浜FCのJ２降格が決まった。
11月８・９日に開催されたJ１第36節。前節終了時点で、横浜FCは勝点32で降格圏の18位。残留圏の17位・横浜F・マリノスは勝点37だった。
８日に横浜FCは鹿島アントラーズと対戦し、１−２で敗戦。９日には横浜FMが京都サンガF.C.と相まみえ、３−０で勝利。この結果、残り２節で横浜FMとの勝点差は「８」に。横浜FCの18位以下が確定した。
コロナ禍で「降格なし」の特例ルールが適用された2020年シーズンを除き、横浜FCはJ１初昇格を果たした07年を始め、21年、23年といずれもJ１残留に失敗。１年でJ２降格を余儀なくされてきた。
今季こそ歴史を塗り替えたかったが、悲願は果たせず。無念の結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
11月８・９日に開催されたJ１第36節。前節終了時点で、横浜FCは勝点32で降格圏の18位。残留圏の17位・横浜F・マリノスは勝点37だった。
８日に横浜FCは鹿島アントラーズと対戦し、１−２で敗戦。９日には横浜FMが京都サンガF.C.と相まみえ、３−０で勝利。この結果、残り２節で横浜FMとの勝点差は「８」に。横浜FCの18位以下が確定した。
コロナ禍で「降格なし」の特例ルールが適用された2020年シーズンを除き、横浜FCはJ１初昇格を果たした07年を始め、21年、23年といずれもJ１残留に失敗。１年でJ２降格を余儀なくされてきた。
今季こそ歴史を塗り替えたかったが、悲願は果たせず。無念の結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集