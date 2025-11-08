この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が言い切る！銀行が見ているのは“日常のマメさ”だ『不動産投資のローンは年収より”信用力”が命。銀行が評価する“日常の〇〇”とは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『不動産投資のローンは年収より”信用力”が命。銀行が評価する“日常の〇〇”とは？』と題した動画を公開した。木村氏は、融資は年収の多寡ではなく「信用力」で決まるという前提に立ち、資料の作り込みと人間性の伝わり方が結果を大きく左右すると語る。



冒頭、木村氏は「初回は頭金を求められたが、ある行動を徹底してからフルローンが連発するようになった」と自身の転機を明かす。鍵は、金融機関に「この相手に貸すメリットがある」と思わせる総合的な信用の提示だ。不動産投資は、家賃による月次キャッシュフローと売却時の資産計上の二段構えで伸びる。良い物件を適切に運営できれば、借入はレバレッジとして機能するという立場である。



木村氏が強調するのは、金融機関が見る「日常の〇〇」、すなわち「マメさ」だ。例えば、典型が預金一覧表で、各口座の残高だけでなく「生活費」「子どもの学費」「緊急予備資金」などの用途まで明記することを推す。合計1,000万円と書くだけの人より、用途を分けて継続的に積み立てている人の方が、資金管理力と計画性が伝わり、評価が上がるという。ペイオフ対策や分散の理由もあわせて示せば説得力はさらに増す。



書類面では、源泉徴収票または確定申告書の3年分、住民票、プロフィールシート（経歴書）、預金一覧表、所有物件・資産一覧、対象物件の運営計画が柱になる。虚偽や偽造は論外で、数字と事実で積み上げることが前提だ。特に決算・収支は黒字であることが望ましく、赤字前提の「節税物件」は審査で不利になる。空室想定時の打ち手まで含めた運営計画を数値で示せば、担当者が上司に掛け合う余地が生まれる。



関係構築の視点も外せない。信用金庫・信用組合のような地域金融機関では、まず100万～200万円規模の小口借入で実績を作り、期日通りに返済する履歴を残すことが効く。担当者は異動しても書類は残る。きちんと整った提出物と返済実績は「既存顧客の信頼データ」として引き継がれ、次の審査で武器になる。



動画終盤では実践例も触れている。資料の丁寧さ、黒字運営への意識、そして「日常のマメさ」をにじませる説明が、頭金や条件に直結するという示唆が読み取れる。



預金一覧表に何をどう書くか、運営計画をどの粒度で示すか、面談でどこまで踏み込むか――細部のやり方は動画内の会話が具体的で参考になる。書類を武器に変えたい人は、実際の表現や並べ方まで確認できるため、融資戦略の実務と金融機関との向き合い方を磨きたい投資家にとって有用な指針となるはずだ。