すでに売り切れ間近の福袋も…今年「絶対に買い逃してはいけない“お得すぎる福袋”」3選
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆福袋の予約は11月にチェックしたい理由
今年も残すところ2ヶ月を切りました。僕は11月に入ると毎年福袋の情報を気にしています。福袋といえば“年始に販売される縁起物”というイメージがありますが、最近は事前予約をするものも増えているのです。
そこで今回はすでに予約開始している福袋をいくつかご紹介します。
◆ケンタッキーはクーポン利用よりも圧倒的にお得
まずはケンタッキーの福袋です。今年の福袋は3,500円（税込）で販売されます。ケンタッキー全店で利用できる5,350円相当の引換券とビスケット型お昼寝枕が入っています。
引換券はオリジナルチキン2ピース×3枚、バーガー×2枚、ポテトS×3枚、ビスケット×3枚、カーネルクリスピー×3枚の合計5,350円相当です。ただ、これは単品で購入した場合の合計額です。クーポンやセットを利用したらもう少し安くなります。
そこで、現在配信されているクーポンを利用してこれらの商品を購入した場合の価格を計算してみたところ、合計4,790円。福袋は3,500円なので1,290円のお得ということになります。どちらにしろ断然お得ですね。
◆“おみくじ付き”でさらにお得に
さらにおみくじも付いていて、運が良ければ人気商品の無料券が当たります。小吉はオリジナルチキン1ピース無料券、中吉はチキンフィレバーガー無料券、大吉はトクトク4ピースパック無料券です。無料券は3月31日まで利用できます。
なお、こちらの福袋は事前抽選販売です。11月20日までにケンタッキー公式アプリまたはWEBサイトで応募します。応募すると12月5日に当選通知が届き、当たったら12月16日までに購入手続きを済ませると1月1日〜1月7日に店頭で受け取り可能です。事前抽選販売で余りが出た場合のみ、年始に店頭での販売もあります。
◆スタバ福袋は実質“グッズ無料”に
次はスターバックスの福袋です。こちらは8,800円（税込）で販売されます。福袋の中身は、ステンレスボトル・福袋限定グッズ3点・コーヒー豆1袋・コーヒー豆チケット1枚・ドリンクチケット7枚・フードトライアルチケット6枚です。
コーヒー豆は1,320円相当、コーヒー豆チケットは2,000円まで、ドリンクチケットは700円まで、フードトライアルチケットは100円までの商品と交換できるので、これだけで8,820円相当です。
販売価格は8,800円なので、ステンレスボトルやグッズ3点は無料で付いてくるということになります。
◆スターバックスカード支払いで還元率UP
また、Web登録済みのスターバックスカードで支払いをすると146.6Starsが付与されます。130Starsで500円分のeTicketと交換可能なので、実質さらに500円以上お得といえるでしょう。
なお、こちらの福袋も事前抽選販売です。11月14日までに申し込みをすると、11月25日に当選者のみにメールでお知らせがあります。そして12月2日までに購入手続きを済ませると、1月1日〜1月7日の間で指定の住所に配送されます。
◆大戸屋の福袋はオリジナル商品が魅力
最後は大戸屋の福袋です。こちらは5千円（税込）で販売されます。そして、5,250円相当の大戸屋オリジナル商品と、まんぷくーぽん3千円分×2冊が入っています。
オリジナル商品は黒酢あんの素や五穀ご飯、のりの佃煮、七味など7種類もあります。まんぷくーぽんは1会計で1,000円（税込）ごとに1枚利用できる300円割引券が合計20枚です。利用期間は12月26日〜6月25日までの半年間。
