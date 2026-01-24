喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は1月29日から、全国の店舗でドムドムハンバーガーとコラボした新メニュー「台湾ミンチのコメドムバーガー」を発売する。価格は店舗によって異なり、840円〜910円（税込）。販売期間は3月上旬までを予定しており、テイクアウトにも対応する。【この記事のすべての画像(5点)はこちら】ドムドムハンバーガー「今夜はまいたけバーガー」「春菊かき揚げバーガー」、コメダと初コラボした2026年の福袋な