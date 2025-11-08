「オリジナルアート ジャガードパーカ」（1万2980円）、「オリジナルアート ジャガードプルオーバー」（7590円）、「オリジナルアート ジャガードショートパンツ」（6930円）など　※価格は税込み

写真拡大

　ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、11月7日（金）から、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とのコラボレーションシリーズ「GELATO PIQUE meets PEANUTS」を、全国の店舗や公式サイトなどで発売する。

【写真】雑貨もかわいい！　お出かけにぴったりなトートバッグやポーチ

■オリジナルアートを使用

　今回発売される「GELATO PIQUE meets PEANUTS」は、ベッドまわりで集まって遊んだり、甘いアイスをシャツパジャマ姿でほおばったり、仲間たちが紡ぐ小さな物語を描いたオリジナルアートのコレクション。

　ラインナップには、おやすみ前のひとときを描いた“ジャガードニットシリーズ”をはじめ、おうちの屋根のようなアーチロゴをデザインした“カットソーシリーズ”や、おなじみのキャラクターがベッドの周りに大集合した“裏毛シリーズ”など、キュートなルームウェアが並ぶ。

　また、心温まるシーンを散りばめた雑貨が登場。「ルームシューズ」や「ブランケット」に加え、「ポーチ」や「トートバッグ」、「チャーム」といった、おうち時間だけでなくおでかけ時も『PEANUTS』の仲間たちと過ごせるグッズがそろう。

　さらに、ウェアと合わせたトータルコーディネートが楽しめる「gelato pique Sleep」も用意。インテリアのアクセントにぴったりなカラーリングの「ジャガードピローケース」や「裏毛クッションカバー」、「総柄寝具3点セット」などが展開される。