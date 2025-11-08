『PEANUTS』×「ジェラピケ」がコラボ！ スヌーピーたちのおやすみ前を描いたウェア＆グッズ発売
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、11月7日（金）から、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とのコラボレーションシリーズ「GELATO PIQUE meets PEANUTS」を、全国の店舗や公式サイトなどで発売する。
【写真】雑貨もかわいい！ お出かけにぴったりなトートバッグやポーチ
■オリジナルアートを使用
今回発売される「GELATO PIQUE meets PEANUTS」は、ベッドまわりで集まって遊んだり、甘いアイスをシャツパジャマ姿でほおばったり、仲間たちが紡ぐ小さな物語を描いたオリジナルアートのコレクション。
ラインナップには、おやすみ前のひとときを描いた“ジャガードニットシリーズ”をはじめ、おうちの屋根のようなアーチロゴをデザインした“カットソーシリーズ”や、おなじみのキャラクターがベッドの周りに大集合した“裏毛シリーズ”など、キュートなルームウェアが並ぶ。
また、心温まるシーンを散りばめた雑貨が登場。「ルームシューズ」や「ブランケット」に加え、「ポーチ」や「トートバッグ」、「チャーム」といった、おうち時間だけでなくおでかけ時も『PEANUTS』の仲間たちと過ごせるグッズがそろう。
さらに、ウェアと合わせたトータルコーディネートが楽しめる「gelato pique Sleep」も用意。インテリアのアクセントにぴったりなカラーリングの「ジャガードピローケース」や「裏毛クッションカバー」、「総柄寝具3点セット」などが展開される。
