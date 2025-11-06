この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【超危険】3つ当てはまったら老後破産まっしぐら！今すぐ確認したいお金の知識「セルフチェック」5問』と題した動画で、登録者10万人YouTuber・ファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろ氏が登場。



「いかに学んでない人が損するようにできとるかっていうのがね、この話聞いてもらったらわかる」と語り、老後破産を避けるための重要な5つのセルフチェック項目について熱く解説した。



まず、「これ3つ以上当てはまったら、めっちゃ危険。あなたの老後、ほんと苦しいことになってしまう可能性大やから」と警告。



第1のポイントとして、65歳で年金を受け取るという“思考停止”に注意を促した。

「繰り上げや繰り下げの選択肢を知らないまま、みんな65歳だから自分も…は絶対避けてほしい。一生に一度しか選べないからこそ、しっかり考えて！」と発言。繰り上げ受給のメリットは「最も貴重な財産である時間っていうものを優先するため」と強調し、逆に繰り下げ受給の“年金が増える”メリットも説明した上で、それぞれのデメリットまで丁寧に解説した。



また、2つ目のチェックとして、「自分の年金記録をチェックしたことがない」人のリスクにも言及。

「人間のやってることやから、ミスあるかもしれん」とし、特に転職や出産・育児などで会社を離れた期間の記録は要注意と訴えた。「年金ネットを使えば、1ヶ月単位で自分の記録をチェックできる」と利用を呼びかけている。



さらに3つ目は、自分や配偶者の“遺族年金”額を知らないこと。

「僕もファイナンシャルプランナーになるまで遺族年金の存在すら知らなかった」と告白し、「人生で誰しも関わる可能性がある」ことを挙げ、「AIで簡単に調べられるから絶対チェックして」とすすめた。



4つ目は、「遺族年金を把握せずに生命保険に加入してしまう」ケース。

「必要な金額を知らないまま入ると進学保険や生命保険などで払うだけ損する場合も多い」とし、保険営業の『節税になりますよ』のセールストークにも注意を呼びかけた。所得控除の仕組みや、実際に節税効果は大きくないことを「4万円お得になる、と思っていたら、実は2000円しか税金安くならない」と実例を交え解説している。



最後の5つ目は、「動画で聞き慣れない用語や内容が理解できないと不安になった」人に向け、「3年前の僕は、これ全部知らなかった。でも大丈夫やよ！」とエール。「あなたが今日知ったことは、家族や身内に伝えるだけでも無駄にならない」とフォローした。



動画の締めくくりでは、「この5つのうち3つ以上当てはまったら、少なくともメルマガからでも今から学ぶべき。大切なお金、守っていってほしい」とリスナーに熱いメッセージを送り、「ちょっとでも役立ったことがあったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくね」とお願いしながら動画を終えた。