ＪＲ西日本<9021.T>は続落している。４日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆８２００億円から１兆８３６０億円（前期比７．５％増）へ、営業利益を１９００億円から１９５０億円（同８．２％増）へ、純利益を１１５０億円から１１８５億円（同４．０％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４３円の年８６円から中間４５円・期末４５円５０銭の年９０円５０銭に引き上げたが、目先の材料尽くし感から売られているようだ。



大阪・関西万博やインバウンド需要を順調に取り込んだことに加えて、まちづくりプロジェクト（大阪・広島）の開業効果が売上高・利益を押し上げる。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高８７１８億２９００万円（前年同期比７．４％増）、営業利益１２２９億２９００万円（同１７．３％増）、純利益８６７億１６００万円（同２４．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS