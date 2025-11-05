水卜麻美アナと並び“メイク早い”岩田絵里奈アナ、最近「初めてメイクに火がついた」
日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「日テレアナ・ザ・ワールド！」（ラジオ日本）に出演。水卜麻美アナと並んで「メイクが早い」アナウンサーだったが、最近「初めてメイクに火がついたんですよ」と語った。
日本テレビの森圭介アナと岩田絵里奈アナの元“スッキリ”コンビが番組に出演し、岩田アナが最近メイクに目覚めたと話す。岩田アナによると、きっかけは10年ぶりに中高の同窓会で、コスメの会社で企画開発をしている同窓生に刺激を受け、「初めてメイク（欲）に火がついたんですよ」とのこと。
岩田アナは、「私、汐留のメイク室で1番メイクが早いと言われていて。7分で終わるのかな？ 私かミトちゃんが1番早いんですよ。アナウンサーの中で。帯をやっているとどんどん早くなるから。それに謎に誇りを持っていたんですよ。私、1番早いんだなって」と、これまでの自分を振り返る。
その後、岩田アナが友人たちと一緒にメイクをして、あののものまねもしていることから、あの風のメイクをしてもらったのにSNSに乗せたところ「バズんないのよ、これが！恥ずかしいやら申し訳ないやらで、今アーカイブしてます」と語った。
日本テレビの森圭介アナと岩田絵里奈アナの元“スッキリ”コンビが番組に出演し、岩田アナが最近メイクに目覚めたと話す。岩田アナによると、きっかけは10年ぶりに中高の同窓会で、コスメの会社で企画開発をしている同窓生に刺激を受け、「初めてメイク（欲）に火がついたんですよ」とのこと。
その後、岩田アナが友人たちと一緒にメイクをして、あののものまねもしていることから、あの風のメイクをしてもらったのにSNSに乗せたところ「バズんないのよ、これが！恥ずかしいやら申し訳ないやらで、今アーカイブしてます」と語った。