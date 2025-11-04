外為サマリー：一時１５４円４０銭近辺に上昇、日経平均上昇でリスク回避後退 外為サマリー：一時１５４円４０銭近辺に上昇、日経平均上昇でリスク回避後退

４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円３３銭前後と前週末午後５時時点に比べ３銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７７円６２銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１５４円１０銭前後で推移していたが、午前９時過ぎには１５４円４０銭近辺まで上昇。その後も午前１０時にかけ強含みで推移している。前日発表された米１０月ＩＳＭ製造業景況感指数は、市場予想を下回り米利下げ観測が後退した。ただ、この日の東京株式市場で日経平均株価は一時４００円近く下落したものの、その後買い直されプラス圏に浮上した。リスク回避姿勢が後退するなか、ドル買い・円売りが強まった。今週は高市早苗首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が衆参両院で始まることから、その内容も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５０８ドル前後と同０．００５０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS