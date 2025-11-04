この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでお金の貯め方やポイ活（ポイント活動）術を発信するネコ山氏が、「1円iphone奪取せよ オンラインで完結今すぐ ahamoにいけー」と題した動画を公開。動画冒頭では「1円のiPhone欲しいっすよー！楽天のキャンペーン、ずーっと在庫ないじゃないですか」と最新のiPhone1円購入事情について切り込んだ。

「楽天のiPhone1円はずっと在庫なし」と現状を説明しつつも、「楽天以外でもありますよ」「オンラインで入手しましょう」と、あきらめる必要はないと強調。今回のメイン攻略としてahamoやドコモオンラインショップで申し込む1円iPhoneの裏技を詳しく解説した。

「アハモでスマホをお得に購入しよーう」「楽天と同じで、月1円の2年レンタルっす。普通の人はそれで十分ですよね」と語り、月々1円でiPhoneを手に入れるための具体的な手順を、実際の画面操作を交えながら紹介。「一般人には理解できなくなってるんすよ。僕みたいに、意地汚い人間しか見えないんすよ」と割引が分かりにくいキャンペーンの実態に苦笑しつつ、「僕を信じる人だけがやれば大丈夫っす」と自信を見せたのも印象的だ。

さらに「契約半年すぎたら楽天モバイルなどに乗り換える」「レンタル中に壊しても2万2千円の負担で済むのは地味にすごいっす」など、リスク回避や“ポイカツ民”なら見逃せない細かい注意点もフォロー。「1円iPhoneで全然十分っすよ」と語り、ポイ活生活に必須の最新iPhoneを、できるだけ安く手に入れることの大切さに言及した。

動画終盤では「今日のポイカツ資料、全部のポイカツ紹介コード一覧、動画の概要欄にあるんで、みんなの役に立つかもしれないっす」と視聴者へ各種ノウハウの共有も呼びかけ。最後は「このチャンネル、お金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしく！」とエールを送り、締めくくった。

