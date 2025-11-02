現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）は、坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）が、日本馬初の同レース制覇を果たした。勝ちタイムは2:00.19（良）。2着にシエラレオーネ（牡4・C.ブラウン）、3着にフィアースネス（牡4・T.プレッチャー）が入った。

日本のエース、昨年３着のフォーエバーヤングは2年連続の出走となり、日本馬として初めてブリーダーズカップを制した。レース前半から行きっぷりはよく2番手を追走。絶好の手応えのまま4角先頭で回ってくると、そのままアメリカの強豪を完封。坂井瑠星騎手渾身のガッツボーズでゴールした。

フォーエバーヤングはこの勝利でG1は5勝目。矢作調教師はブリーダーズカップ通算3勝目、クラシックは初制覇。坂井瑠星騎手にとってはブリーダーズカップ初勝利となった。

BCクラシック・フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手

【動画】藤田オーナー＆矢作調教師歓喜…ブリーダーズカップクラシック 日本の新しい 競馬 史を切り開く

1着 フォーエバーヤング

藤田晋オーナー

「日本競馬の新しい歴史を作ったという気持ちです。長い日本の競馬の歴史で、皆さんの努力の積み重ねによってのものなので、皆さんにおめでとうと言いたいです。（来年も戻って来て欲しいの問いに）去年、今年と来たのですが、まだ来年はわからないです」

【全着順】

1着 フォーエバーヤング・日

2着 シエラレオーネ

3着 フィアースネス

4着 ジャーナリズム

5着 マインドフレーム

6着 バエザ

7着 ネバダビーチ

8着 アンティクエリアン

9着 コントラリーシンキング

出走取消 ソヴリンティ