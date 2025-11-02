米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に3-1で勝ち、通算3勝3敗。2年連続の世界一に逆王手をかけた。先発して6回1失点の山本由伸投手に、両軍から賛辞が集まっている。

負ければ終わりの一戦で、エースが奮闘した。山本は初回、1死から三塁手マンシーの失策で走者を背負ったが、続くゲレーロJr.を三ゴロ併殺打に仕留めた。3点リードの3回2死三塁の場面で、1番スプリンガーに適時打を打たれ1点を失ったが、6回96球を投げ5安打1失点の快投だった。

山本は第2戦でも9回1失点完投勝利。2戦連続で攻略できなかったブルージェイズのジョン・シュナイダー監督はこの日、MLB公式サイトが中継した試合後会見で「第2戦と不気味なほど似ていた」とし「我々の打席内容は（前回より）良かったと思う。彼（山本）を苦しめることができた。6回で降板させられたことは、我々に有利に働くと考えていたし、もう少しでやり遂げるところだった。打席内容は良くなっていた。チャンスもあったが、ヤマモトはとんでもなく優れた投手だよ」と脱帽のコメントを残した。

また米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeチャンネルは、ドジャースの捕手スミスの会見を公開。山本について「素晴らしかった。1失点に抑え、6回を力強く投げてくれた。それこそが今日、僕らに必要だったものだよ」とし「彼にとっては良い先発登板だった。最近のような9回完投とはいかなかったが、6回をしっかり投げてくれた。僕らにはそれが必要だったんだ」と称えた。

またドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは試合後、トミー・エドマン内野手へのインタビューを動画で公開。山本の投球について「信じられない。あの最大の舞台で、前回登板では強力打線を相手に9回を投げ切った。今日も6回1失点だ。感銘を受けるよ。今日の彼の投球ぶりは言葉では表せないほど素晴らしかった」と絶賛している。

山本はこのポストシーズン、5試合に投げて4勝、防御率1.56という好成績を残している。



（THE ANSWER編集部）