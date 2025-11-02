鎌田大地が78分に負傷交代も…パレスがブレントフォードを２−０撃破、４試合ぶりの白星
現地時間11月１日に開催されたプレミアリーグの第10節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが本拠地セルハースト・パークでブレントフォードと対戦した。
鎌田がリーグ戦８試合連続でスタメン出場したパレスは26分、最初のチャンスを迎える。左サイドでボールを持ったミッチェルのパスを受けた鎌田がペナルティエリア外から左足で強烈なシュート。しかし、惜しくも枠を捉えられなかった。
それでも果敢に攻め続けたホームチームは、30分に先制に成功する。敵陣でFKを得ると、キッカーのジェレミがゴール前にロングボールを供給。これをレルマが頭で中に折り返し、マテタが力強いヘディングシュートを叩き込んだ。
このまま１点リードで前半を終えたパレスは、意外な形で追加点を奪う。50分、レルマが敵陣左サイドからロングスローでボールをペナルティエリア内に放り込むと、クリアを試みた相手DFが自軍のゴールに向かってヘディング。オウンゴールでリードを２点に広げた。
しかし78分にアクシデントが発生。鎌田が激しいタックルを受けて、右のつま先を負傷。自力で立ち上がったものの、そのまま途中交代となった。
その後、パレスはGKヘンダーソンを中心にブレントフォードの反撃を凌ぎ切り、２−０で勝利。リーグ戦４試合ぶりの白星を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最優先のターゲットだ」イタリア王者が日本代表MFの獲得に本腰か！世界的名将が熱望と現地報道！“欧州１位”との争奪戦も「質の高い左利きのウイング」
鎌田がリーグ戦８試合連続でスタメン出場したパレスは26分、最初のチャンスを迎える。左サイドでボールを持ったミッチェルのパスを受けた鎌田がペナルティエリア外から左足で強烈なシュート。しかし、惜しくも枠を捉えられなかった。
このまま１点リードで前半を終えたパレスは、意外な形で追加点を奪う。50分、レルマが敵陣左サイドからロングスローでボールをペナルティエリア内に放り込むと、クリアを試みた相手DFが自軍のゴールに向かってヘディング。オウンゴールでリードを２点に広げた。
しかし78分にアクシデントが発生。鎌田が激しいタックルを受けて、右のつま先を負傷。自力で立ち上がったものの、そのまま途中交代となった。
その後、パレスはGKヘンダーソンを中心にブレントフォードの反撃を凌ぎ切り、２−０で勝利。リーグ戦４試合ぶりの白星を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最優先のターゲットだ」イタリア王者が日本代表MFの獲得に本腰か！世界的名将が熱望と現地報道！“欧州１位”との争奪戦も「質の高い左利きのウイング」