中日・柳裕也の妻、夫の不倫騒動を謝罪「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」
中日の柳裕也投手の妻が自身のSNSを更新し、夫の不倫騒動について謝罪した。
投稿では、「彼は今回の件に関して、家族から厳しく叱責を受け猛省しております。」と述べ、柳投手が現在は「(家庭内)育成契約中」であることを明かした。妻は、「そんな彼を私達は変わらず笑顔で応援し、支え合っていこうと思います！」と前向きな姿勢を示した。
また、「さまざまな意見、憶測もあるかと思いますが、私たちは大丈夫です✨心配して下さった皆さま、ありがとうございました🙏」と周囲への感謝の言葉を綴り、最後には「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」とユーモアを交えた締めくくりを行った。
この投稿に対し、ユーザーからは「ツラいと思いますが15時間抱きしめて貰って下さいw」といった声や、「育成契約って笑笑笑笑」といった反応が寄せられ、彼女の軽妙なコメントに共感するユーザーも多かった。柳夫人の明るい姿勢が、今後の夫婦関係にどのような影響を与えるのか注目が集まる。
