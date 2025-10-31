タカミヤがカイ気配切り上げ、レンタル価格改善効果で今期は一転最終増益の見通し タカミヤがカイ気配切り上げ、レンタル価格改善効果で今期は一転最終増益の見通し

タカミヤ<2445.T>がカイ気配切り上げ。同社は３０日の取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表。最終利益予想を従来から５億７００万円増額して１５億７００万円（前期比２２．５％増）に見直した。減益予想から一転、増益の見通しとなり、ポジティブ視されたようだ。９月中間期においてレンタルサービスでの価格改善効果が出たほか、一部で大型現場における顧客の賃貸資産買い取りなどが寄与し、事業利益が予想を上回った。



一方、今期の売上高予想は１２億６７００万円減額して４８１億３３００万円（同９．８％増）に見直した。９月中間期はプラットフォーム事業で「ＯＰＥ－ＭＡＮＥ」の新規ユーザーの獲得が想定に届かず、レンタル事業での社外出荷額や労務売り上げ、販売事業での販売高も予想を下回った。



出所：MINKABU PRESS