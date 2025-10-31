３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１０９ドル安 ハイテク株の一角が売られる ３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１０９ドル安 ハイテク株の一角が売られる

３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１０９．８８ドル安の４万７５２２．１２ドルと続落した。米中首脳会談を経て、両国の関係改善を期待した買いが主力株に入ったが、決算を発表したハイテク株が売られ投資家心理が下向き、ＮＹダウは下げに転じた。ナスダック総合株価指数の下落率は１％を超えた。



ボーイング＜BA＞やハネウェル・インターナショナル＜HON＞、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が値を下げ、カーバナ＜CVNA＞やチポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞、ＦＭＣ＜FMC＞が大幅安。オラクル＜ORCL＞やサークル・インターネット・グループ＜CRCL＞が下値を探り、ロブロックス＜RBLX＞が売りを浴びた。一方、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞、セールスフォース＜CRM＞がしっかり。イーライ・リリー＜LLY＞やブリストル・マイヤーズ・スクイブ＜BMY＞が株価水準を切り上げ、サービスナウ＜NOW＞が堅調だった。



ナスダック総合株価指数は３７７．３３ポイント安の２万３５８１.１４と６日ぶり反落した。メタ・プラットフォームズ＜META＞が急落。テスラ＜TSLA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、エヌビディア＜NVDA＞が下値を探り、スプラウツファーマーズマーケット＜SFM＞が急落した。半面、シスコ・システムズ＜CSCO＞が買われ、モデルナ＜MRNA＞が急騰。リゲッティ・コンピューティング＜RGTI＞が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS