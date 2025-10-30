前田大然が怪我から復帰！ロジャーズ監督が電撃辞任したセルティック、４−０大勝で連敗ストップ！５連覇へ逆襲の狼煙
現地10月29日に開催されたスコットランドリーグ第10節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁する２位のセルティックが、６位のフォルカークとホームで対戦。前田と旗手はベンチスタートとなり、出場機会確保に苦しむ山田と稲村はメンバー外となった。
27日にロジャーズ監督が電撃辞任。かつてセルティックを率いた73歳のオニール氏が暫定監督を務めるなか、30分と40分にケニーがネットを揺らし、前半で２点のリードを奪う。
さらに、後半に入って58分にニグレンも得点。その直後に前田を投入する。怪我から復帰明けの日本代表FWは果敢にゴールを狙う。
その後、トゥネクティが４点目を挙げて迎えた77分には、旗手も送り込む。
このまま４−０でタイムアップの笛が吹かれた。監督を交代した４連覇中の王者が大勝し、リーグ戦の連敗を２でストップ。逆襲の狼煙を上げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
