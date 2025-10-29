ＳＢＩＩＧが後場カイ気配スタート、株主優待制度を導入へ

ＳＢＩインシュアランスグループ<7326.T>が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに２６年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。



毎年３月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じて暗号資産「ＸＲＰ」を贈呈するとしており、保有株数５００株未満で２５００円相当のＸＲＰを贈呈。また、保有株数５００株以上では継続保有期間２年未満で１万円相当、継続保有期間２年超で１万２０００円相当のＸＲＰをそれぞれ贈呈する。



同時に、９月中間期の決算速報を発表しており、最終利益は２２億５４００万円（前年同期比３８．６％増）で着地した。全ての事業で保有契約件数が堅調に増加したことが業績を牽引した。



出所：MINKABU PRESS