アイネスが急落、２６年３月期業績予想及び配当予想を下方修正

アイネス<9742.T>が急落している。２８日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４３０億円から３９０億円（前期比３．９％減）へ、営業利益を４０億円から１４億円（同６０．４％減）へ、最終利益を２８億円から１０億円（同５９．０％減）へ下方修正し、配当予想を年６０円（中間・期末未定）から年５５円（中間２５円・期末３０円）へ引き下げたことが嫌気されている。



地方公共団体情報システムの標準化対応の移行方法の見直しにより売上高が減少することが要因。また、同件の原価率の悪化も響くとしている。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１６４億８６００万円（前年同期比１１．５％減）、営業損益９億２０００万円の赤字（前年同期８億７６００万円の黒字）、最終損益６億１００万円の赤字（同５億３７００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS