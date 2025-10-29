「新フタ導入も懸念点が…」マックのフタ変更に配達現場の率直な声
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
デリバリー配達員YouTuberのレクター氏が、自身のチャンネルで「マクドナルドの新しいフタに懸念続出？配達にも大きな影響か」と題した動画を公開した。マクドナルドが発表した新しいドリンク容器のフタについて、ストロー不要となり、素材も環境配慮型に変わるという大きな変化に対して、現場目線で率直な意見を述べた。
レクター氏は「私も配達員をしているので、かなり関心を持っている」と語り、まず新フタの概要を説明。従来の紙ストローが基本的に廃止され、直接飲み口から飲むタイプに変わることが発表されたが、「今までのフタは配達中に本当にこぼれなかった」「丈夫さはすごい」と絶賛。しかし新しいフタに関しては「この部分が開きやすいんじゃないか」「ちゃんと密封されているのか不安」と、こぼれづらさや密閉性の面で懸念を示した。
環境配慮へ素材を刷新した点も評価しつつ、ストロー提供が大幅に減ることで「私正直、ストローってマドラー代わりにしか使っていなかった」「紙ストローだと『トイレットペーパーの芯で飲んでるみたい』と感じる」と自身の体験談も交え、機能性低下への疑問も呈した。
また、ケンタッキーの同様蓋との比較や、バイオマスプラスチックへのレジ袋変更にも触れつつ、「バイオマス素材のストローにすれば解決すると思うのですが、なぜ頑なに提供しないのか」と、マクドナルドの姿勢に首をかしげた。「スタバは2025年3月からプラストロー（バイオマス素材）に戻している」と他社の対応例に言及。
最大の懸念は現場のオペレーションに直結するストロー要求の急増。「ストローをもらってください、って要望が増えたら面倒。仮にもらわなかったらバッド（低評価）もらうリスクもある」と現場目線で警鐘を鳴らした上で、「注文アプリ側の仕組みにも課題がある」とUberの注文アプリではお店を記入する欄がないなどの課題にもスポットを当てている。
動画の最後では「私的には、こぼれやすさや機能性はキープしてくれていそう」としつつ、「ストローの要求が増えるのは懸念材料。導入後の実際の影響を見守りたい」と締めくくった。視聴者に対しては「皆さんのご意見・感想もぜひコメント欄で」と呼びかけ、今後も配達現場のリアルな声を発信していく意欲を示した。
動画の最後では「私的には、こぼれやすさや機能性はキープしてくれていそう」としつつ、「ストローの要求が増えるのは懸念材料。導入後の実際の影響を見守りたい」と締めくくった。視聴者に対しては「皆さんのご意見・感想もぜひコメント欄で」と呼びかけ、今後も配達現場のリアルな声を発信していく意欲を示した。
チャンネル情報
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/