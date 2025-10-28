バルミューダは、空気を洗う気化式加湿器『Rain（レイン）』の新モデルを発表した。2013年の初代発売以来、直感的な操作性と花器のように美しいデザインで支持されてきた同シリーズが、現代の生活空間に合わせて刷新された形だ。

2025年10月23日より予約受付を開始しており、11月上旬から順次販売を開始する。価格は69,300円（税込）。販売は公式オンラインストア、旗艦店「BALMUDA The Store Aoyama」など特定販路で行われる。

◼︎花器のように佇むデザインと、使いやすさを両立

『Rain』は、自然の器を思わせるクラシックかつモダンなフォルムが特徴の気化式加湿器。新モデルでは本体上部に高精細LCDディスプレイを採用し、室温・湿度・水量を美しく表示。スワイプやタップでモードや風量を調整できる直感的なインターフェースを備える。

また、注水時には「金魚」や「もみじ」などのアニメーションが現れ、日々の動作に小さな情緒を添える演出も新たに加わった。

◼︎自然に学んだ“気化式”で清潔かつ安全に加湿

熱を使わず自然の原理で水分を空気中に拡散させる気化式を採用。湿度約50％という、人が快適に感じる環境を自然に保つことができる。加熱式に比べエネルギー効率に優れ、雑菌の放出や過加湿の心配も少ない。

銀イオンカートリッジと2層フィルターの組み合わせで水と空気を常に清潔に保ち、風量は5段階で調整できる。適用畳数は約18畳と、リビングから寝室まで幅広く対応してくれる。

加えて、新モデルではファンの取り外しが可能になり、清掃性が大幅に向上。給水ボウルやフィルターは丸洗い可能で、水垢やカルキ汚れを防ぐ構造を採用しているため、毎日の手入れが容易になり、常に清潔な空気を送り出せる。

◼︎音・映像・光が調和する「Ambient Time」

新機能「Ambient Time」は、自然の情景をテーマにしたサウンド・映像・光を組み合わせ、空間に穏やかな時間を演出する。テーマは「Long Rain（コオロギの声）」「Infinity Boat（オールの水音）」「Satoyama（せせらぎと虫の声）」の3種類。リラックスした夜や集中したい日中など、気分に合わせて空気そのものを“整える”体験を提供する。

専用アプリ「BALMUDA Connect」にも対応し、温湿度のモニタリングや風量設定、Ambient Timeのテーマ変更などをスマートフォンから行える。外出先からの遠隔操作にも対応し、帰宅時間に合わせた湿度調整も可能。アプリはiOS・Android双方で利用できる。

◼︎製品仕様・製品名：『Rain（レイン）』・カラー：ホワイト（型番：AHM01JP-WH／JAN：4560330113406）・加湿方式：気化式・適用畳数：目安約18畳・タンク容量：4.0L・本体サイズ：幅341×奥行341×高さ352mm・重量：約5kg（満水時約9kg）・消費電力：待機時最大5W、動作時6～36W・電源：AC100V 50/60Hz・発売日：2025年11月上旬（予約開始：10月23日）・価格：69,300円（税込）・販売：バルミューダオンラインストア／BALMUDA The Store Aoyama ほか

（文＝リアルサウンドテック編集部）